17:02 10.04.2026
Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.
"В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое - все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию", - сказала замминистра в ходе презентации государственных учебников.
Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.
В секретариате зампреда Совета безопасности РФ сообщили РИА Новости, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.
По словам главы общественного совета при Минпросвещения РФ, учителя обществознания и истории Дмитрия Лутовинова, вопрос об обновлении курса обществознания назрел уже давно.
"Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса", - отметил эксперт.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9-11-х классах.
Новый курс станет более практико-ориентированным и будет тесно связан с изучением истории.
