"Спасение одно: пересадка органа". Что грозит подросткам в России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Захар Андреев. В стране новая трагедия: смерть школьника связали с вейпом. Это не первый случай, когда подросток становится жертвой вредного увлечения. Чем гаджет для "парения" опаснее обычных сигарет — в материале РИА Новости.

Уснул и не проснулся

Мать попыталась разбудить сына, но мальчик не просыпался. Вызвали скорую — врачи констатировали смерть. Рядом с телом 12-летнего подростка лежал вейп. Трагедия произошла в Уссурийске. Минздрав Приморского края связал гибель ребенка с парогенератором.

Подобное случалось и раньше. Так, в 2023-м 15-летний мальчик скончался в Саратовской областной детской клинической больнице от полиорганной недостаточности, вызванной "парением". Инциденты с вейпом фиксировали в разных регионах — от Алтайского края Уфы до Подмосковья

За последнее время — несколько сообщений о тяжелых заболеваниях у молодых людей. В мае 19-летний житель Балаково (Саратовская область) попал в реанимацию с фиброзом легких после пяти лет курения вейпов. Пациента госпитализировали с одышкой, скачками давления и падением сатурации до 93 процентов. Компьютерная томография выявила участки фиброза в обоих легких: живая ткань замещена рубцовой, которая не участвует в дыхании.

В Ростовской области в этом году в реанимации лечили троих несовершеннолетних с тяжелой пневмонией, связанной с использованием вейпов. Одному из них, 16-летнему, потребовалась искусственная вентиляция легких.

Эксперты объясняют: вейпы особенно опасны для подростков, а патология, вызванная вредной привычкой, очень коварна.

"Состояние неизлечимо"

"Механизм воздействия вейпов на организм многоступенчатый и многофакторный, поскольку эти жидкости представляют собой довольно сложные химические соединения. Сам аэрозоль, который вдыхают, состоит из мельчайших частиц. Они легко проникают во все сегменты легких, оказывая генерализованное воздействие на легочную ткань", — объясняет РИА Новости судмедэксперт Алексей Решетун.

Состав жидкостей для вейпов крайне вреден. Во-первых, там есть синтетический никотин, который по воздействию ничем не отличается от растительного, содержащегося в обычной табачной продукции. Во-вторых, пропиленгликоль и диэтиленгликоль — растворители, применяемые в производстве антифриза, то есть чистая химия. Также присутствуют канцерогены (акролеин — гербицид для борьбы с вредителями), диацетил, вызывающий "болезнь попкорнового легкого", кадмий, бензол, тяжелые металлы и даже тетрагидроканнабинол, который часто не указывают на этикетке, перечисляет специалист.

"Что касается глицерина и ацетата витамина Е — именно эти вещества часто подаются как доказательство безвредности продуктов. В холодном виде они действительно нейтральны, однако в горячем состоянии, особенно в сочетании с другими компонентами, превращаются в коктейль, уничтожающий нежную внутреннюю оболочку дыхательных путей — от альвеол до бронхиол. Поражение происходит настолько быстро, что на месте поврежденных тканей стремительно развивается соединительная ткань и возникает фиброз легких. Это неизлечимо и не имеет обратного развития. При тотальном фиброзе обоих легких единственный метод — пересадка органа. Другого пути нет", — констатирует Решетун.

Не только легкие

В первую очередь страдает дыхательная система: снижается жизненная емкость легких со всеми вытекающими последствиями. Влияние же на сердечно-сосудистую и другие системы организма — как от обычного никотина.

Речь идет о двухфазном действии на центральную нервную систему. Первая фаза — возбуждение, которая длится относительно недолго и сопровождается эйфорией, приятными ощущениями. Вторая, гораздо более продолжительная фаза — угнетение. Происходит спазм кровеносных сосудов, многие ткани испытывают перманентную сильную гипоксию, что провоцирует развитие хронических заболеваний.

"Наиболее уязвимы подростки. Вредные вещества, в первую очередь никотин, запускают форсированное сокращение сердца: оно бьется слишком часто и сильно. Проблема усугубляется тем, что в период активного роста (например, после летних каникул) внутренние органы и скелет увеличиваются, а некоторые элементы внутренних органов, в частности проводящая система сердца, просто не успевают за этим. Сердце по размеру уже соответствует телу, а проводящей системе требуются еще несколько месяцев для полноценного развития. Когда на такое несформированное сердце воздействует высокая концентрация никотина, из-за несовершенства проводящей системы оно может попросту остановиться. Такие случаи хоть и не массовые, но тем не менее встречаются далеко не редко", — говорит Решетун.

Дальше — хуже?

Число обращений в клиники, связанных с вейпингом, растет. Это и случаи EVALI (повреждения легких, связанные с курением вейпа), и различные формы фиброза легких, и диффузное альвеолярное кровотечение, и развитие рака легкого. Подобные диагнозы уже ставят совсем юным пациентам — 19-летним. И этот список заболеваний отнюдь не полный.

"Когда я вижу школьников, которые "парят", мне становится страшно, потому что я понимаю: если они не прекратят это, через несколько лет превратятся в глубоких инвалидов. Не смогут без одышки пройти от кровати до туалета, просто не смогут дышать: им будет нечем это делать, ведь фиброзная соединительная ткань не способна к газообмену", — отмечает собеседник РИА Новости.

Заранее выявить заболевание у подростка по косвенным признакам сложно. По словам Решетуна, их может не быть вплоть до момента, когда недуг начнет очень серьезно прогрессировать. Тем более люди без медицинского образования ничего не заметят — и в этом заключается коварство патологии.

Месяц в год

Еще одна особенность вейпов в том, что потребитель плохо контролирует дозу никотина, добавляют врачи. Для подростков это особенно опасно.

"Дети более чувствительны к никотину. Если считается, что смертельная доза — 60 миллиграммов, то для ребенка достаточно и десяти. Дозировку, которую он получает в тот или иной момент, никто проконтролировать не может. И это колоссальная опасность", — рассказала врач — психиатр-нарколог Лариса Юркасова.

В недавнем исследовании клиницисты Первого МГМУ имени Сеченова опросили курильщиков. Те, кто предпочитают обычные сигареты, как правило, знают, сколько они выкуривают за день. С вейпами же многие этого не осознают: "парят" и дома, и на работе, и в машине.

"Благодаря математическому моделированию нам удалось выяснить, что средняя продолжительность курения вейпа в год — один месяц. Это значит, что слизистая оболочка на протяжении месяца контактирует с паром — в несколько раз больше, чем при курении сигарет", — приводит Сеченовский университет слова Михаила Свистушкина, доцента кафедры болезней уха, горла и носа.

В России созданы условия для ограничения употребления вейпов на законодательном уровне. Правда, пока федеральный центр делегировал соответствующее решение регионам: 9 июня Госдума приняла закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Подобные законы уже есть в Нижегородской и Пензенской областях, а также в Пермском крае.