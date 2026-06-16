Появились новые подробности об умершем из-за вейпа мальчике в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уссурийске 12-летний мальчик, вероятно, скончался из-за курения вейпа.
- Мать не смогла разбудить ребенка утром, после чего были вызваны медики, зафиксировавшие биологическую смерть.
- Врач-психиатр-нарколог Лариса Юркасова отметила, что смертельная доза никотина для ребенка составляет 10 мг, и дети не контролируют употребление никотина, что представляет серьезную опасность.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. "Скорую" ребенку из Уссурийска, вероятно, скончавшемуся из-за курения вейпа, вызвали к нему домой после того, как мать не смогла разбудить сына утром, сообщили РИА Новости в минздраве Приморья.
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"В 6 утра по приезду "скорой" зафиксирована биологическая смерть. Родители были дома, мать не смогла разбудить ребёнка. Рядом найден вейп", – сказали в минздраве.
Там уточнили, что мальчику из Уссурийска было 12 лет. Курение вейпа врачи назвали одной из наиболее вероятных причин смерти, отметив, что смертельная доза никотина для взрослого и ребенка сильно отличается.
"Дети более чувствительны к действию никотина. Если считается, что смертельная доза никотина 60 мг, то для ребенка достаточно и 10 мг никотина. Дети не контролируют употребление никотина. Дозировку, которую они получат в тот или иной момент, никто проконтролировать не может. И это колоссально опасно для ребенка", – рассказала врач-психиатр-нарколог Лариса Юркасова, ее слова привели в минздраве.