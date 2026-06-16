Появились новые подробности об умершем из-за вейпа мальчике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. "Скорую" ребенку из Уссурийска, вероятно, скончавшемуся из-за курения вейпа, вызвали к нему домой после того, как мать не смогла разбудить сына утром, сообщили РИА Новости в минздраве Приморья.

"В 6 утра по приезду "скорой" зафиксирована биологическая смерть. Родители были дома, мать не смогла разбудить ребёнка. Рядом найден вейп", – сказали в минздраве.

"Дети более чувствительны к действию никотина. Если считается, что смертельная доза никотина 60 мг, то для ребенка достаточно и 10 мг никотина. Дети не контролируют употребление никотина. Дозировку, которую они получат в тот или иной момент, никто проконтролировать не может. И это колоссально опасно для ребенка", – рассказала врач-психиатр-нарколог Лариса Юркасова, ее слова привели в минздраве.