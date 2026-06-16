Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности об умершем из-за вейпа мальчике в Приморье - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 16.06.2026
Появились новые подробности об умершем из-за вейпа мальчике в Приморье

Ребенка, умершего из-за вейпа в Приморье, утром не смогла разбудить мать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уссурийске 12-летний мальчик, вероятно, скончался из-за курения вейпа.
  • Мать не смогла разбудить ребенка утром, после чего были вызваны медики, зафиксировавшие биологическую смерть.
  • Врач-психиатр-нарколог Лариса Юркасова отметила, что смертельная доза никотина для ребенка составляет 10 мг, и дети не контролируют употребление никотина, что представляет серьезную опасность.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. "Скорую" ребенку из Уссурийска, вероятно, скончавшемуся из-за курения вейпа, вызвали к нему домой после того, как мать не смогла разбудить сына утром, сообщили РИА Новости в минздраве Приморья.
«
"В 6 утра по приезду "скорой" зафиксирована биологическая смерть. Родители были дома, мать не смогла разбудить ребёнка. Рядом найден вейп", – сказали в минздраве.
Там уточнили, что мальчику из Уссурийска было 12 лет. Курение вейпа врачи назвали одной из наиболее вероятных причин смерти, отметив, что смертельная доза никотина для взрослого и ребенка сильно отличается.
"Дети более чувствительны к действию никотина. Если считается, что смертельная доза никотина 60 мг, то для ребенка достаточно и 10 мг никотина. Дети не контролируют употребление никотина. Дозировку, которую они получат в тот или иной момент, никто проконтролировать не может. И это колоссально опасно для ребенка", – рассказала врач-психиатр-нарколог Лариса Юркасова, ее слова привели в минздраве.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Саратовской области мужчина попал в больницу из-за вейпов
18 мая, 14:13
 
ПроисшествияУссурийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала