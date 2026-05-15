Эксперимент по ограничению продажи вейпов продлится 5 лет

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Эксперимент по ограничению продажи электронных устройств потребления табака продлится пять лет, после чего власти оценят целесообразность распространения запрета на всю Россию, сообщила "Парламентская газета"

"Субъекты могут получить право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект 14 мая поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент по ограничению продажи электронных устройств потребления табака продлится пять лет, после чего власти оценят целесообразность распространения запрета на всю страну", - сказано в публикации.

В ней уточняется, что норма о временном запрете розничной продажи вейпов возникла как поправка к правительственному проекту о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией.

Уточняется, что власти регионов получат право вводить запрет на торговлю вейпами на своей территории с 2027 по 2032 год.

"После окончания этого периода подведут итоги, оценив, как изменились поступления в бюджет и настроения в обществе, чтобы принять решение о возможности распространения нормы на все субъекты РФ", - добавляется в публикации.