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Главе СК доложат об обстоятельствах смерти 15-летнего подростка в Уфе - РИА Новости, 28.12.2022
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Главе СК доложат об обстоятельствах смерти 15-летнего подростка в Уфе
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти 15-летнего подростка в Уфе - РИА Новости, 28.12.2022
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти 15-летнего подростка в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Уфе, сообщает... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:40
2022-12-28T18:02
происшествия
здоровье - общество
александр бастрыкин
уфа
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Уфе, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следственного управления СК РФ по Башкирии, во вторник тело подростка "без видимых телесных повреждений" нашли в подъезде ее дома на улице Ферина в Уфе. По данным местной прессы, мертвую девочку обнаружили соседи, изо рта у подростка шла пена, рядом с телом лежали вейп и курительная жидкость. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, при погибшей девочке действительно был вейп, однако причины смерти школьницы еще не установлены. Региональный СУСК организовал проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители девушки, устанавливаются причины произошедшего. "Глава СКР дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан представить доклад об установленных в рамках проверочных мероприятий обстоятельствах", -сообщает пресс-служба ведомства.
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уфа
россия
республика башкортостан
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происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, уфа, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
17:40 28.12.2022 (обновлено: 18:02 28.12.2022)
 
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти 15-летнего подростка в Уфе

Бастрыкин поручил подготовить доклад об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Уфе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Уфе, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следственного управления СК РФ по Башкирии, во вторник тело подростка "без видимых телесных повреждений" нашли в подъезде ее дома на улице Ферина в Уфе. По данным местной прессы, мертвую девочку обнаружили соседи, изо рта у подростка шла пена, рядом с телом лежали вейп и курительная жидкость. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, при погибшей девочке действительно был вейп, однако причины смерти школьницы еще не установлены. Региональный СУСК организовал проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители девушки, устанавливаются причины произошедшего.
"Глава СКР дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан представить доклад об установленных в рамках проверочных мероприятий обстоятельствах", -сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАлександр БастрыкинУфаРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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