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Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 19.06.2026
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09:35 19.06.2026
Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов

Володин назвал закон о запрете продажи вейпов обоснованным

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, предоставляющий регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон обоснован и необходим, так как продавцы вейпов стремятся вызвать зависимость от своей продукции.
  • Володин подчеркнул, что вейпы особенно привлекательны для детей из-за вкусовых добавок и ароматизаторов, а также отметил рост заболеваний дыхательных путей на 30%.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуется такой продукцией, на них "подсели", поэтому закон о праве регионов РФ вводить временный запрет на продажу вейпов является обоснованным и необходимым, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума 9 июня приняла закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
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"Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное, более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что вкусовые добавки, ароматизаторы делают вейпы привлекательными, особенно на это попадаются дети.
"Родители бьют тревогу, учителя. Врачи говорят о том, что количество заболеваний дыхательных путей выросло на 30%. Мы проводили опросы, и люди высказывают мнение о необходимости запрета этой продукции", - отметил председатель Госдумы.
Володин добавил, что депутаты при принятии решения исходили из того, что в регионе лучше знают ситуацию. По его словам, получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения. Подобные законы уже есть в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области.
В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
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