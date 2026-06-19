Володин прокомментировал закон о запрете продажи вейпов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, предоставляющий регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон обоснован и необходим, так как продавцы вейпов стремятся вызвать зависимость от своей продукции.

Володин подчеркнул, что вейпы особенно привлекательны для детей из-за вкусовых добавок и ароматизаторов, а также отметил рост заболеваний дыхательных путей на 30%.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуется такой продукцией, на них "подсели", поэтому закон о праве регионов РФ вводить временный запрет на продажу вейпов является обоснованным и необходимым, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума 9 июня приняла закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.

"Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное, более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе " Макс ".

Он подчеркнул, что вкусовые добавки, ароматизаторы делают вейпы привлекательными, особенно на это попадаются дети.

"Родители бьют тревогу, учителя. Врачи говорят о том, что количество заболеваний дыхательных путей выросло на 30%. Мы проводили опросы, и люди высказывают мнение о необходимости запрета этой продукции", - отметил председатель Госдумы.

Пензенской области. Володин добавил, что депутаты при принятии решения исходили из того, что в регионе лучше знают ситуацию. По его словам, получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения. Подобные законы уже есть в Нижегородской области , в Пермском крае