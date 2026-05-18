Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области мужчина попал в больницу из-за вейпов - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 18.05.2026 (обновлено: 14:27 18.05.2026)
В Саратовской области мужчина попал в больницу из-за вейпов

В Саратовской области мужчина попал в больницу с фиброзом легких из-за вейпов

© Fotolia / tcsabaЭлектронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Fotolia / tcsaba
Электронная сигарета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области мужчина попал в больницу после пяти лет курения вейпов и электронных сигарет.
  • У него нашли участки ограниченного фиброза в обоих легких.
  • Врачи предупредили, что вейпы — это химический аэрозоль, который вызывает необратимые последствия.
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний юноша попал в больницу в Саратовской области с фиброзом легких и критическим падением уровня сатурации после пяти лет курения вейпов и электронных сигарет, рассказали в Балаковской городской клинической больнице.
Молодой человек был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с выраженной одышкой в покое, резким скачком давления и критическим падением сатурации до 93%. В ходе экстренной компьютерной томографии у молодого человека были обнаружены участки ограниченного фиброза в обоих легких, то есть живая ткань заместилась рубцом, а часть легких перестала дышать навсегда.
© Балаковская городская клиническая больница/ВКонтактеРентгеновский снимок легких, опубликованный Саратовской больницей
Рентгеновский снимок легких, опубликованный Саратовской больницей - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Балаковская городская клиническая больница/ВКонтакте
Рентгеновский снимок легких, опубликованный Саратовской больницей
"При сборе анамнеза выяснилась пугающая закономерность: пациент систематически курил вейпы в течение пяти лет, а родители считали "ароматный пар" безопасной игрушкой... Ароматизаторы с диацетилом приводят к рубцеванию мелких бронхов ("попкорновая болезнь"), а масляные добавки оседают в легких и вызывают липоидную пневмонию, превращая ткань в подобие воска, неспособного к газообмену. Именно эти процессы привели к фиброзу у 19-летнего пациента, чьи легкие уже никогда не смогут функционировать полноценно", - говорится в сообщении больницы в Telegram-канале.
Врачи предупредили, что вейпы – это не просто водяной пар. На самом деле это химический аэрозоль, который вызывает необратимые последствия.
В пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области РИА Новости сообщили, что юношу не стали госпитализировать. "Помощь ему была оперативно оказана, его отпустили домой", - рассказали в минздраве.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Нарколог рассказала о болезнях любителей вейпов и электронных сигарет
22 апреля, 07:53
 
ПроисшествияСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала