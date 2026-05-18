В Саратовской области мужчина попал в больницу из-за вейпов

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний юноша попал в больницу в Саратовской области с фиброзом легких и критическим падением уровня сатурации после пяти лет курения вейпов и электронных сигарет, рассказали в Балаковской городской клинической больнице.
Молодой человек был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с выраженной одышкой в покое, резким скачком давления и критическим падением сатурации до 93%. В ходе экстренной компьютерной томографии у молодого человека были обнаружены участки ограниченного фиброза в обоих легких, то есть живая ткань заместилась рубцом, а часть легких перестала дышать навсегда.
© Балаковская городская клиническая больница/ВКонтактеРентгеновский снимок легких, опубликованный Саратовской больницей
"При сборе анамнеза выяснилась пугающая закономерность: пациент систематически курил вейпы в течение пяти лет, а родители считали "ароматный пар" безопасной игрушкой... Ароматизаторы с диацетилом приводят к рубцеванию мелких бронхов ("попкорновая болезнь"), а масляные добавки оседают в легких и вызывают липоидную пневмонию, превращая ткань в подобие воска, неспособного к газообмену. Именно эти процессы привели к фиброзу у 19-летнего пациента, чьи легкие уже никогда не смогут функционировать полноценно", - говорится в сообщении больницы в Telegram-канале.
Врачи предупредили, что вейпы – это не просто водяной пар. На самом деле это химический аэрозоль, который вызывает необратимые последствия.
В пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области РИА Новости сообщили, что юношу не стали госпитализировать. "Помощь ему была оперативно оказана, его отпустили домой", - рассказали в минздраве.