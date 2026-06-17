"Сделал то, что ожидали". Холанд разнес соперника в дебютном матче на ЧМ

Впервые с 1994 года норвежцы сыграли на чемпионате мира. В матче против Ирака на крупном турнире сборных наконец дебютировал один из лучших нападающих последних лет — и не подкачал. О долгожданном дебюте Эрлинга Холанда на ЧМ — в материале РИА Новости Спорт.

Никогда не играл на крупном турнире

Сейчас об этом можно уже и не вспомнить, но норвежский форвард впервые заявил о себе на весь мир именно в составе национальной команды. Это было на чемпионате мира среди футболистов не старше 20 лет в 2019 году. 18-летнему Холанду в матче против команды Гондураса покорилось уникальное достижение — он наколотил в ворота латиноамериканцев сразу девять мячей. Рекорд не побит до сих пор.

Между тем турниром и нынешним ЧМ Холанд вырос в сумасшедшего бомбардира. Он дважды выиграл чемпионат Австрии в " Зальцбурге ", брал Кубок Германии с " Боруссией ", а в " Манчестер Сити " дважды выиграл АПЛ и Кубок Англии и стал победителем Лиги чемпионов . Естественно, во всех турнирах он становился лучшим бомбардиром, а в сезоне-2022/23 взял "Золотую бутсу".

© Фотография из соцсетей Эрлинг Холанд © Фотография из соцсетей Эрлинг Холанд

Все это время его Норвегия не могла пробиться на ЧМ или Евро. К 2026 году команда начала раскрывать свой потенциал, и в дебютном матче мундиаля против Ирака Холанд показал, что и здесь вполне может побороться за звание лучшего снайпера.

Дубль за 15 минут

Первый гол норвежцев на ЧМ в 21-м веке случился на 29-й минуте — и автором стал, конечно же, Холанд. Норвежец открылся на дальней штанге и замкнул прострел Антонио Нусы . Не прошло и 15 минут, как нападающий "Ман Сити" сделал дубль — запрессинговал вратаря иракцев, вынудив того ошибиться, и превратил вынос голкипера в гол.

Холанд принял участие во всех четырех мячах норвежцев. В эпизоде с третьим голом он стянул на себя защитников при подаче углового, освободив пространство для партнера, а в концовке матча головой забрасывал в дальний угол, что привело к автоголу. Главная ударная сила норвежцев в действии.

Интересная деталь — на этом турнире Холанд выступает с фамилиями обоих родителей на футболке. Его отец Альф-Инге хорошо знаком поклонникам чемпионата Англии по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Лидс", но своим бешеным атлетизмом он обязан в том числе и матери. Гри Марита Браут в 90-х была чемпионкой Норвегии по семиборью. Она отвела юного Эрлинга на легкую атлетику, где он развил резкость и прыгучесть.

© AP Photo / Charles Krupa Сборная Норвегии по футболу © AP Photo / Charles Krupa Сборная Норвегии по футболу

Поборется за "Золотую бутсу"?

Холанд обожает большие дебюты — в этом плане его перформанс на ЧМ не стал исключением. В первом матче в ЛЧ за "Зальцбург" он положил три мяча в ворота бельгийского "Генка", а после перехода в "Боруссию" вышел на замену против " Аугсбурга " и снова отличился хет-триком. В дебютной игре за "Сити" его дубль принес команде Пепа Гвардиолы победу над "Вест Хэмом", и даже в первом матче за сборную в Лиге наций УЕФА Холанд забил — правда, норвежцы тогда уступили Австрии.

« "Думаю, я просто сделал то, чего от меня ожидали, — поделился он эмоциями после матча. — Мой первый гол был хорош, а второй — еще лучше! Горжусь тем, что мы сумели так хорошо начать турнир".

Правда, ни дубль Холанда, ни два мяча Килиана Мбаппе в ворота сборной Сенегала матчем ранее не стали главным событием игрового дня. После норвежцев свой первый матч на турнире провели действующие чемпионы. Аргентинцы разгромили Алжир, а проводящий свой шестой ЧМ Лионель Месси оформил хет-трик. Холанд тут же отдал должное легенде, написав в соцсетях: "Месси — безумец".

Вероятнее всего, Норвегия сумеет пробиться в плей-офф, и у Холанда будет возможность зацепиться за еще один бомбардирский трофей, ведь за сборную он забивает практически в каждом матче. Эрлинг отмечался как минимум голом в 11 последних официальных играх — серия тянется аж с ноября 2024 года. Всего же за сборную он наколотил 57 голов в 51 матче — сумасшедшая статистика.