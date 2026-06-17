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"Сделал то, что ожидали". Холанд разнес соперника в дебютном матче на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
19:20 17.06.2026 (обновлено: 20:11 17.06.2026)
"Сделал то, что ожидали". Холанд разнес соперника в дебютном матче на ЧМ

Норвегия обыграла Ирак в матче ЧМ-2026 благодаря дублю Холанда

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Впервые с 1994 года норвежцы сыграли на чемпионате мира. В матче против Ирака на крупном турнире сборных наконец дебютировал один из лучших нападающих последних лет — и не подкачал. О долгожданном дебюте Эрлинга Холанда на ЧМ — в материале РИА Новости Спорт.

Никогда не играл на крупном турнире

Сейчас об этом можно уже и не вспомнить, но норвежский форвард впервые заявил о себе на весь мир именно в составе национальной команды. Это было на чемпионате мира среди футболистов не старше 20 лет в 2019 году. 18-летнему Холанду в матче против команды Гондураса покорилось уникальное достижение — он наколотил в ворота латиноамериканцев сразу девять мячей. Рекорд не побит до сих пор.
Между тем турниром и нынешним ЧМ Холанд вырос в сумасшедшего бомбардира. Он дважды выиграл чемпионат Австрии в "Зальцбурге", брал Кубок Германии с "Боруссией", а в "Манчестер Сити" дважды выиграл АПЛ и Кубок Англии и стал победителем Лиги чемпионов. Естественно, во всех турнирах он становился лучшим бомбардиром, а в сезоне-2022/23 взял "Золотую бутсу".
© Фотография из соцсетейЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фотография из соцсетей
Эрлинг Холанд
Все это время его Норвегия не могла пробиться на ЧМ или Евро. К 2026 году команда начала раскрывать свой потенциал, и в дебютном матче мундиаля против Ирака Холанд показал, что и здесь вполне может побороться за звание лучшего снайпера.

Дубль за 15 минут

Первый гол норвежцев на ЧМ в 21-м веке случился на 29-й минуте — и автором стал, конечно же, Холанд. Норвежец открылся на дальней штанге и замкнул прострел Антонио Нусы. Не прошло и 15 минут, как нападающий "Ман Сити" сделал дубль — запрессинговал вратаря иракцев, вынудив того ошибиться, и превратил вынос голкипера в гол.
Холанд принял участие во всех четырех мячах норвежцев. В эпизоде с третьим голом он стянул на себя защитников при подаче углового, освободив пространство для партнера, а в концовке матча головой забрасывал в дальний угол, что привело к автоголу. Главная ударная сила норвежцев в действии.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Ирак
1 : 4
Норвегия
39‎’‎ • Аймен Хуссейн
(Амир Аль-Аммари )
29‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Давид Мёллер Вольф)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд
76‎’‎ • Лео Эстигор
(Мартин Эдегор)
90‎’‎ • Аймен Хуссейн (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Интересная деталь — на этом турнире Холанд выступает с фамилиями обоих родителей на футболке. Его отец Альф-Инге хорошо знаком поклонникам чемпионата Англии по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Лидс", но своим бешеным атлетизмом он обязан в том числе и матери. Гри Марита Браут в 90-х была чемпионкой Норвегии по семиборью. Она отвела юного Эрлинга на легкую атлетику, где он развил резкость и прыгучесть.
© AP Photo / Charles KrupaСборная Норвегии по футболу
Сборная Норвегии по футболу - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Сборная Норвегии по футболу

Поборется за "Золотую бутсу"?

Холанд обожает большие дебюты — в этом плане его перформанс на ЧМ не стал исключением. В первом матче в ЛЧ за "Зальцбург" он положил три мяча в ворота бельгийского "Генка", а после перехода в "Боруссию" вышел на замену против "Аугсбурга" и снова отличился хет-триком. В дебютной игре за "Сити" его дубль принес команде Пепа Гвардиолы победу над "Вест Хэмом", и даже в первом матче за сборную в Лиге наций УЕФА Холанд забил — правда, норвежцы тогда уступили Австрии.
«
"Думаю, я просто сделал то, чего от меня ожидали, — поделился он эмоциями после матча. — Мой первый гол был хорош, а второй — еще лучше! Горжусь тем, что мы сумели так хорошо начать турнир".
Правда, ни дубль Холанда, ни два мяча Килиана Мбаппе в ворота сборной Сенегала матчем ранее не стали главным событием игрового дня. После норвежцев свой первый матч на турнире провели действующие чемпионы. Аргентинцы разгромили Алжир, а проводящий свой шестой ЧМ Лионель Месси оформил хет-трик. Холанд тут же отдал должное легенде, написав в соцсетях: "Месси — безумец".
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Интрига в гонке за звание лучшего бомбардира ЧМ закрутилась уже с первого тура группового этапа. Пока лидирует Месси, а по два мяча, помимо Холанда и Мбаппе, забили Ясин Айяри (Швеция), Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Фоларин Балоган (США) и Кай Хаверц (Германия).
Вероятнее всего, Норвегия сумеет пробиться в плей-офф, и у Холанда будет возможность зацепиться за еще один бомбардирский трофей, ведь за сборную он забивает практически в каждом матче. Эрлинг отмечался как минимум голом в 11 последних официальных играх — серия тянется аж с ноября 2024 года. Всего же за сборную он наколотил 57 голов в 51 матче — сумасшедшая статистика.
Шанс продлить серию Холанду предоставится в ночь с 22 на 23 июня в матче против Сенегала.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!
Вчера, 08:00
 
ФутболЭрлинг ХоландМанчестер СитиНорвегияЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
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