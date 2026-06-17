Овечкин и Малкин сыграют в "Матче года" между россиянами из НХЛ и КХЛ

"Мне кажется, с новым форматом, где команды будут сформированы по такому смешанному принципу, эффект неожиданности будет играть свою роль. И драфт привлечет внимание болельщиков. Где еще такое в мире делают? Каждый из нас хочет собрать ту команду, с которой он бы мог рвать всех. Кого бы я взял первым делом в команду? Не скажу! Узнаете по итогам драфт-шоу", - сказал Панарин.