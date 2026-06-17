Рейтинг@Mail.ru
Овечкин и Малкин сыграют в "Матче года" между россиянами из НХЛ и КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:11 17.06.2026
Овечкин и Малкин сыграют в "Матче года" между россиянами из НХЛ и КХЛ

Овечкин и Малкин сыграют в "Матче года" между российскими игроками из НХЛ и КХЛ

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Матч года» между хоккеистами НХЛ и КХЛ пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
  • В игре примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят Артемий Панарин и Михаил Сергачев.
  • Составы команд будут определены по итогам драфта.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объявлены имена 49 хоккеистов, которые примут участие в "Матче года" между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале соревнования.
Матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят нападающий Артемий Панарин из "Лос-Анджелес Кингз" и защитник Михаил Сергачев из "Юты Маммот". Составы будут определены по итогам драфта.
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Восхитил Акинфеева и превзошел Овечкина: герой ЧМ прославился за один вечер
16 июня, 16:05
"Мне кажется, с новым форматом, где команды будут сформированы по такому смешанному принципу, эффект неожиданности будет играть свою роль. И драфт привлечет внимание болельщиков. Где еще такое в мире делают? Каждый из нас хочет собрать ту команду, с которой он бы мог рвать всех. Кого бы я взял первым делом в команду? Не скажу! Узнаете по итогам драфт-шоу", - сказал Панарин.
НХЛ в "Матче года" также представят вратари Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз"), Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Ярослав Аскаров ("Сан-Хосе Шаркс"), защитники Владислав Гавриков ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Александр Романов ("Нью-Йорк Айлендерс"), Илья Любушкин ("Даллас Старз"), Дмитрий Орлов ("Сан-Хосе Шаркс"), Иван Проворов ("Коламбус Блю Джекетс"), Дмитрий Симашев ("Юта Маммот"), Павел Минтюков ("Анахайм Дакс"), Александр Никишин ("Каролина Харрикейнз"), нападающие Александр Овечкин и белорус Алексей Протас (оба - "Вашингтон Кэпиталз"), Павел Бучневич ("Сент-Луис Блюз"), Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд"), Василий Подколзин ("Эдмонтон Ойлерз"), Матвей Мичков ("Филадельфия Флайерз"), Кирилл Марченко ("Коламбус Блю Джекетс"), Марат Хуснутдинов ("Бостон Брюинз"), Андрей Кузьменко ("Лос-Анджелес Кингз"), Валерий Ничушкин ("Колорадо Эвеланш"), Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз") и Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз").
КХЛ в "Матче года" представят вратари Никита Серебряков ("Авангард"), Максим Дорожко ("Амур"), защитники Даниил Пыленков ("Динамо"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Григорий Дронов ("Трактор"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Егор Яковлев ("Металлург"), нападающие Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев (оба - "Металлург"), Вадим Шипачев, Александр Жаровский (оба - "Салават Юлаев"), Прохор Полтапов (ЦСКА), Дмитрий Яшкин, Артем Галимов, Александр Барабанов (все - "Ак Барс"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Константин Окулов ("Авангард"), Николай Голдобин (СКА), Михаил Мальцев ("Спартак"), Егор Сурин, Максим Шалунов, Александр Радулов (все - "Локомотив").
Генменеджерами команд выступят Илья Ковальчук и Сергей Федоров, тренерами - Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Был любимцем Ротенберга, перенес сотрясения мозга: мощный успех россиянина
15 июня, 10:00
 
ХоккейСанкт-ПетербургАлександр ОвечкинЕвгений МалкинАртемий ПанаринАвангардЛос-Анджелес КингзСКА (Санкт-Петербург)Национальная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала