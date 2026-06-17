Овечкин и Малкин сыграют в "Матче года" между россиянами из НХЛ и КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Матч года» между хоккеистами НХЛ и КХЛ пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
- В игре примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят Артемий Панарин и Михаил Сергачев.
- Составы команд будут определены по итогам драфта.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объявлены имена 49 хоккеистов, которые примут участие в "Матче года" между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале соревнования.
Матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят нападающий Артемий Панарин из "Лос-Анджелес Кингз" и защитник Михаил Сергачев из "Юты Маммот". Составы будут определены по итогам драфта.
"Мне кажется, с новым форматом, где команды будут сформированы по такому смешанному принципу, эффект неожиданности будет играть свою роль. И драфт привлечет внимание болельщиков. Где еще такое в мире делают? Каждый из нас хочет собрать ту команду, с которой он бы мог рвать всех. Кого бы я взял первым делом в команду? Не скажу! Узнаете по итогам драфт-шоу", - сказал Панарин.
НХЛ в "Матче года" также представят вратари Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз"), Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Ярослав Аскаров ("Сан-Хосе Шаркс"), защитники Владислав Гавриков ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Александр Романов ("Нью-Йорк Айлендерс"), Илья Любушкин ("Даллас Старз"), Дмитрий Орлов ("Сан-Хосе Шаркс"), Иван Проворов ("Коламбус Блю Джекетс"), Дмитрий Симашев ("Юта Маммот"), Павел Минтюков ("Анахайм Дакс"), Александр Никишин ("Каролина Харрикейнз"), нападающие Александр Овечкин и белорус Алексей Протас (оба - "Вашингтон Кэпиталз"), Павел Бучневич ("Сент-Луис Блюз"), Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд"), Василий Подколзин ("Эдмонтон Ойлерз"), Матвей Мичков ("Филадельфия Флайерз"), Кирилл Марченко ("Коламбус Блю Джекетс"), Марат Хуснутдинов ("Бостон Брюинз"), Андрей Кузьменко ("Лос-Анджелес Кингз"), Валерий Ничушкин ("Колорадо Эвеланш"), Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз") и Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз").
КХЛ в "Матче года" представят вратари Никита Серебряков ("Авангард"), Максим Дорожко ("Амур"), защитники Даниил Пыленков ("Динамо"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Григорий Дронов ("Трактор"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Егор Яковлев ("Металлург"), нападающие Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев (оба - "Металлург"), Вадим Шипачев, Александр Жаровский (оба - "Салават Юлаев"), Прохор Полтапов (ЦСКА), Дмитрий Яшкин, Артем Галимов, Александр Барабанов (все - "Ак Барс"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Константин Окулов ("Авангард"), Николай Голдобин (СКА), Михаил Мальцев ("Спартак"), Егор Сурин, Максим Шалунов, Александр Радулов (все - "Локомотив").
Генменеджерами команд выступят Илья Ковальчук и Сергей Федоров, тренерами - Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин.