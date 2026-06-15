Аршавин считает, что "Спартак" не потянет зарплату Малкома

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"Я надеюсь, что этого не случится, но тем самым "Спартак", кстати, по носу может щелкнуть нам. Я не думаю, что он перейдет. У него, по-моему, зарплата космическая какая-то тоже", - сказал Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026.