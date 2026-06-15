Аршавин считает, что "Спартак" не потянет зарплату Малкома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Салех Омар сообщил, что московский «Спартак» рассматривает возможность аренды нападающего Малкома с опцией выкупа.
- Андрей Аршавин считает, что переход Малкома в «Спартак» маловероятен из-за его высокой зарплаты в «Аль-Хиляле».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин считает, что бразильский нападающий Малком не сможет перейти в московский "Спартак" из-за размера зарплаты в саудовском "Аль-Хиляле".
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"Я надеюсь, что этого не случится, но тем самым "Спартак", кстати, по носу может щелкнуть нам. Я не думаю, что он перейдет. У него, по-моему, зарплата космическая какая-то тоже", - сказал Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
При этом Аршавин заявил, что не хотел бы возвращения Малкома в "Зенит". "На этой позиции и так все хорошо, поэтому нет", - отметил экс-футболист.
Малкому 29 лет. Он выступал за "Зенит" с 2019 по 2023 год, после чего перешел в "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Малком в составе "Зенита" стал четырехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал Кубок России и четыре Суперкубка России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Также Малком играл за испанскую "Барселону", французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".