Агент назвал Малкома отличным усилением для "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Малком мог бы усилить московский "Спартак".
- Ранее журналист Салех Омар сообщил, что клуб рассматривает аренду Малкома с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
- По словам Барбозы, переход футболиста в "Спартак" вполне возможен.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Малком мог бы усилить московский "Спартак", а также отметил, что эта сделка не стала бы трудной для клуба.
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"Малком не в первый раз изъявил желание покинуть клуб, поскольку он не особо доволен Саудовской Аравией. Поэтому переход в "Спартак" вполне возможен. Он очень удачно адаптировался в России, и для "Спартака" он стал бы отличным усилением", - сказал Барбоза.
"Малком - очень талантливый игрок. Все будет зависеть от договоренностей между ним и московским клубом. Поэтому я не думаю, что эта сделка будет сложной. Это вполне реально. Так что будет очень приятно увидеть его в РПЛ вновь", - добавил он.
Малкому 29 лет. Он выступал за "Зенит" с 2019 по 2023 год, после чего перешел в "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Малком в составе "Зенита" стал четырехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал Кубок России и четыре Суперкубка России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Также Малком играл за испанскую "Барселону", французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".