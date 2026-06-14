Агент назвал Малкома отличным усилением для "Спартака"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Малком мог бы усилить московский "Спартак", а также отметил, что эта сделка не стала бы трудной для клуба.