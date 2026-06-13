Бекхэм получил именную звезду на голливудской "Аллее славы"

"Все это будто не по-настоящему. В моей карьере были невероятные моменты, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной "Аллее славы" - это поистине невероятно. Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить, что такая честь достанется футболисту из рабочего класса, как я", - сказал Бекхэм после прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии.