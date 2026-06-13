Бекхэм получил именную звезду на голливудской "Аллее славы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сэр Дэвид Бекхэм получил именную звезду на «Аллее славы» Голливуда.
- Церемония прошла 12 июня в Лос-Анджелесе в присутствии Тома Круза и Виктории Бекхэм.
- Дэвид Бекхэм назвал Майкла Джордана источником своего вдохновения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Бывший капитан сборной Англии по футболу сэр Дэвид Бекхэм получил именную звезду на "Аллее славы" Голливуда, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
Церемония прошла 12 июня в Лос-Анджелесе. На мероприятии также присутствовали американский актер Том Круз и Виктория Бекхэм, являющаяся женой экс-футболиста и бывшей участницей группы Spice Girls.
"Все это будто не по-настоящему. В моей карьере были невероятные моменты, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной "Аллее славы" - это поистине невероятно. Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить, что такая честь достанется футболисту из рабочего класса, как я", - сказал Бекхэм после прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии.
Также футболист во время проходящего в США чемпионата мира рассказал, что источником его вдохновения был американский баскетболист Майкл Джордан. "Я восхищаюсь масштабом и невероятными амбициями американского спорта. Никто не был сильнее Майкла Джордана - величайшего игрока всех времен. Мне нравится в нем все. Его талант на площадке, его стиль вне ее и его влияние далеко за пределами игры. То, что сделал Майкл, оказало на меня огромное влияние тогда и до сих пор вдохновляет. Именно благодаря ему я носил номер 23, и он показал мне, что можно быть больше, чем просто спортсменом", - добавил он.
Бекхэму 51 год. В бытность футболистом он выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ". В составе "красных дьяволов" полузащитник шесть раз выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок страны, а также один раз - Лигу чемпионов. Вместе с "Реалом" он стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании, с "ПСЖ" - чемпионом Франции, с "Гэлакси" - двукратным победителем североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Также в его активе 115 матчей и 17 голов в составе сборной Англии.
В мае Бекхэм стал первым спортсменом из Великобритании, чье состояние достигло 1 млрд фунтов. В настоящее время экс-футболист занимает пост совладельца клуба MLS "Интер Майами".