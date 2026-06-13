"Спартак" заинтересовался Малкомом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» интересуется бразильским футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Малкомом.
- «Спартак» рассматривает возможность аренды нападающего с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" проявляет интерес к бразильскому футболисту саудовского "Аль-Хиляля" Малкому, сообщает журналист Салех Омар в соцсети X.
По информации источника, "Спартак" рассматривает аренду нападающего с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Малком провел за "Аль-Хиляль" 40 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.
Малкому 29 лет. Он выступал за "Зенит" с 2019 по 2023 год, после чего перешел в "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Малком в составе "Зенита" стал четырехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал Кубок России и четыре Суперкубка России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Также Малком играл за испанскую "Барселону", французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".