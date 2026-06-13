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"Спартак" заинтересовался Малкомом - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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20:00 13.06.2026
"Спартак" заинтересовался Малкомом

Салех Омар: "Спартак" заинтересован в аренде экс-футболиста "Зенита" Малкома

© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"Малком
Малком - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"
Малком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» интересуется бразильским футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Малкомом.
  • «Спартак» рассматривает возможность аренды нападающего с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" проявляет интерес к бразильскому футболисту саудовского "Аль-Хиляля" Малкому, сообщает журналист Салех Омар в соцсети X.
По информации источника, "Спартак" рассматривает аренду нападающего с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Малком провел за "Аль-Хиляль" 40 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.
Малкому 29 лет. Он выступал за "Зенит" с 2019 по 2023 год, после чего перешел в "Аль-Хиляль" за 60 млн евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Малком в составе "Зенита" стал четырехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал Кубок России и четыре Суперкубка России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. Также Малком играл за испанскую "Барселону", французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".
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