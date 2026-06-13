Экс-футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Туре возглавил "Слован"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ивуариец Яя Туре назначен на пост главного тренера словацкого футбольного клуба «Слован».
- Соглашение с Яя Туре рассчитано на три года.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ивуариец Яя Туре назначен на пост главного тренера словацкого футбольного клуба "Слован", сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на три года.
Ранее Туре работал ассистентом главного тренера в сборной Саудовской Аравии. Во время карьеры игрока ивуариец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны в составе "Барселоны", а также по три раза побеждал в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Кубке английской лиги за "Манчестер Сити". В активе игрока также Кубок и Суперкубок Англии.