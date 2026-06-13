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Экс-футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Туре возглавил "Слован" - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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17:19 13.06.2026
Экс-футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Туре возглавил "Слован"

Туре назначили на пост главного тренера ФК "Слован"

© Максим БогодвидЯя Туре
Яя Туре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Максим Богодвид
Яя Туре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ивуариец Яя Туре назначен на пост главного тренера словацкого футбольного клуба «Слован».
  • Соглашение с Яя Туре рассчитано на три года.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ивуариец Яя Туре назначен на пост главного тренера словацкого футбольного клуба "Слован", сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на три года.
Ранее Туре работал ассистентом главного тренера в сборной Саудовской Аравии. Во время карьеры игрока ивуариец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны в составе "Барселоны", а также по три раза побеждал в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Кубке английской лиги за "Манчестер Сити". В активе игрока также Кубок и Суперкубок Англии.
По итогам сезона-2025/26 "Слован" выиграл чемпионат Словакии.
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