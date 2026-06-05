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Гол Вальверде в ворота "Манчестер Сити" признали лучшим в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:44 05.06.2026
Гол Вальверде в ворота "Манчестер Сити" признали лучшим в Лиге чемпионов

Гол Вальверде в ворота "Манчестер Сити" признали лучшим в сезоне Лиги чемпионов

© Фотография из соцсетейФедерико Вальверде
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гол Федерико Вальверде в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионов.
  • Мяч был признан лучшим по итогам голосования болельщиков.
  • В первую пятерку также попали голы Ламина Ямаля, Хвичи Кварацхелии, Влада Драгомира и Микки ван де Вена.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гол футболиста мадридского "Реала" Федерико Вальверде в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Мяч признан лучшим по итогам голосования болельщиков. 11 марта "Реал" обыграл дома "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, хет-триком отметился Вальверде.
Болельщики признали лучшим третий мяч уругвайского полузащитника, когда он получил в штрафной площади проникающую передачу Браима Диаса, перекинув мяч над головой защитника "горожан" Марка Гехи, и пробил в дальний угол мимо Джанлуиджи Доннаруммы.
В первую пятерку также попал гол нападающего испанской "Барселоны" Ламина Ямаля в ворота "Брюгге". Третьим по красоте признан мяч нападающего французского "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии в игре с итальянской "Аталантой", четвертым - дальний удар полузащитника кипрского "Пафоса" Влада Драгомира в игре с чешской "Славией", пятым - сольный проход защитника английского "Тоттенхэма" Микки ван де Вена в матче с "Копенгагеном".
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ФутболМанчестер СитиДжанлуиджи ДоннаруммаФедерико ВальвердеБраим ДиасРеал МадридМаркаЛига чемпионов 2025-2026
 
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