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Сафонов стал седьмым в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
01:23 04.06.2026
Сафонов стал седьмым в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES

Сафонов занял седьмое место в рейтинге самых дорогих вратарей по версии CIES

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Матвей Сафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов занял седьмое место в списке вратарей с самой высокой расчетной трансферной стоимостью по версии CIES.
  • CIES оценил Матвея Сафонова в 42,9 млн евро.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов занял седьмое место в списке вратарей с самой высокой расчетной трансферной стоимостью по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
CIES оценил россиянина в 42,9 млн евро. Первое место в рейтинге занял экс-одноклубник Сафонова итальянец Джанлуиджи Доннарумма, прошлым летом перешедший в английский "Манчестер Сити" (79,5 млн евро), второе место занял испанец Жоан Гарсия из "Барселоны" (78 млн), тройку замкнул бельгийский вратарь "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс (52,7 млн).
В топ-10 также вошли: 4. Майк Пендерс ("Челси"; 47,6 млн), 5. Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити"; 46,2 млн), 6. Йонас Урбиг ("Бавария"; 45,1 млн), 8. Барт Вербрюгген ("Брайтон"; 42,8 млн), 9. Миле Свилар ("Рома"; 41 млн), 10. Куивин Келлехер ("Брентфорд"; 40,5 млн).
Сафонову 27 лет, он играет за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
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ФутболСпортРоссияБудапештМатвей СафоновДжанлуиджи ДоннаруммаСенне ЛамменсМанчестер СитиПари Сен-Жермен (ПСЖ)БарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
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