Сафонов стал седьмым в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии CIES

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов занял седьмое место в списке вратарей с самой высокой расчетной трансферной стоимостью по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).