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Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург - РИА Новости, 03.06.2026
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10:38 03.06.2026 (обновлено: 10:53 03.06.2026)
Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург

Беглов: Петербург чаще всего посещают туристы из Белоруссии, Казахстана и КНР

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристов в Санкт-Петербург чаще всего приезжают из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Ирана, Турции и Индии.
  • Главный резерв в туризме для Санкт-Петербурга — арабские страны, Китай и Юго-Восточная Азия.
  • В 2025 году пассажиропоток на международных направлениях аэропорта «Пулково» вырос до 4,9 миллиона человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург чаще всего посещают туристы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Ирана, Турции, Индии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор города Александр Беглов.
"Среди стран ближнего зарубежья чаще других к нам едут гости из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, среди стран дальнего зарубежья традиционно выделяются Китай, Иран, Турция, Индия", - сказал он.
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По словам Беглова, главный резерв в туризме для Северной столицы - арабские страны, Китай, Юго-Восточная Азия.
"Здесь многое зависит от доступности комфортного авиасообщения. Из 115 нынешних российских и международных направлений восемь стали доступны в прошлом году. Среди них – узбекский Андижан, белорусский Брест, китайский город Санья на курорте Хайнань, вьетнамский Нячанг, Хамбатота на острове Шри-Ланка, Сухум. В 2026 году к ним добавилась Касабланка (Марокко)", - перечислил губернатор.
Он отметил, что в 2025 году пассажиропоток на международных направлениях аэропорта "Пулково" вырос до 4,9 миллиона человек из 20,7 миллиона перевезенных за год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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