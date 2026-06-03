Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург чаще всего посещают туристы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Ирана, Турции, Индии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор города Александр Беглов.