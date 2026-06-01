Хорваты назвали состав на чемпионат мира

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полузащитник "Милана" Лука Модрич в возрасте 40 лет вошел в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте Хорватской футбольной федерации (HNS) в соцсети Х.

Модричу 40 лет. Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника пятым в карьере. Он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей, на его счету 196 игр и 28 голов.