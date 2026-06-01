21:22 01.06.2026
Хорваты назвали состав на чемпионат мира

Модрич включен в состав сборной Хорватии по футболу на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лука Модрич в возрасте 40 лет вошел в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира 2026 года.
  • В сборной Хорватии также сыграют Никола Влашич, Марио Пашалич и Никола Моро, которые ранее выступали в РПЛ.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полузащитник "Милана" Лука Модрич в возрасте 40 лет вошел в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте Хорватской футбольной федерации (HNS) в соцсети Х.
Модричу 40 лет. Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника пятым в карьере. Он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей, на его счету 196 игр и 28 голов.
Также за сборную Хорватии сыграют выступавшие прежде в Российской премьер-лиге (РПЛ) Никола Влашич (ЦСКА), Марио Пашалич ("Спартак") и Никола Моро ("Динамо", Москва).
Полностью заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:
Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Хорватии сыграет на турнире в группе L, где проведет матчи против команд Англии, Ганы и Панамы.
