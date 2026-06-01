Рекордсмен АПЛ объявил о завершении карьеры в 40 лет

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рекордсмен по числу проведенных матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) полузащитник Джеймс Милнер объявил о завершении карьеры футболиста.
"После 24 сезонов в АПЛ я чувствую, что пришло время завершить свою игровую карьеру. Мне посчастливилось пережить незабываемые моменты - от борьбы за выживание до завоевания трофеев, игры в еврокубках и выступлений за свою страну, Англию, на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Но больше всего я буду вечно дорожить людьми и дружбой, которую я обрел в этом виде спорта. Я ухожу из игры с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями, которые останутся со мной до конца моей жизни. Футбол дал мне гораздо больше, чем я мог когда-либо себе представить, и я всегда буду благодарен за те возможности, которые он предоставил. Спасибо всем, кто был частью этого пути", - написал Милнер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Милнеру 40 лет, он начал взрослую карьеру в 2002 году в составе "Лидса", после играл за "Суиндон", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Манчестер Сити", "Ливерпуль". Милнер стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити" в сезонах-2011/12 и 2013/14, а затем еще раз выиграл АПЛ с "Ливерпулем" в сезоне-2019/20. Вместе с "Ливерпулем" хавбек также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В феврале он стал рекордсменом по числу проведенных матчей в АПЛ, выйдя на поле 654 раз в своей карьере. После поставленного рекорда полузащитник провел еще четыре игры в чемпионате. Всего в его активе 658 матчей и 56 забитых голов в АПЛ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.