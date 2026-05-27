Чемпион Англии в составе "Лестера" Шмейхель завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Датский вратарь Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры футболиста в июне.
- Решение принято из-за травмы плеча, которая не позволит ему вернуться на прежний высокий уровень.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чемпион Англии в составе "Лестера" датский вратарь Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры футболиста в июне.
"Когда в июне истечет мой контракт с "Селтиком", я завершу профессиональную футбольную карьеру. По сути, это решение уже принято за меня. Я консультировался с разными хирургами и специалистами по поводу моего плеча, и они сказали, что мне не стоит рассчитывать на возвращение на высокий уровень. Я многое обдумал и считаю, что сейчас подходящий момент", - сказал Шмейхель в интервью TV2.
Шмейхелю 39 лет. По ходу карьеры сын бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Петера Шмейхеля представлял ряд клубов, включая "Манчестер Сити", "Кардифф", "Ковентри", "Лидс", "Лестер", французскую "Ниццу" и бельгийский "Андерлехт". Вместе с "Лестером" датчанин стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии в 2021 году. Кроме того, на его счету 120 матчей в составе сборной Дании.