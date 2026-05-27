Рейтинг@Mail.ru
Чемпион Англии в составе "Лестера" Шмейхель завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:49 27.05.2026 (обновлено: 11:37 27.05.2026)
Чемпион Англии в составе "Лестера" Шмейхель завершил карьеру

Каспер Шмейхель завершил карьеру в "Лестере" в июне из-за травмы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКаспер Шмейхель
Каспер Шмейхель - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Каспер Шмейхель. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Датский вратарь Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры футболиста в июне.
  • Решение принято из-за травмы плеча, которая не позволит ему вернуться на прежний высокий уровень.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чемпион Англии в составе "Лестера" датский вратарь Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры футболиста в июне.
С лета 2024 года Шмейхель выступает за шотландский "Селтик". В минувшем сезоне он провел 39 матчей и пропустил 49 голов, завоевав с клубом второе подряд чемпионство, а также свой первый Кубок Шотландии. Голкипер не играл с марта из-за травмы плеча.
"Когда в июне истечет мой контракт с "Селтиком", я завершу профессиональную футбольную карьеру. По сути, это решение уже принято за меня. Я консультировался с разными хирургами и специалистами по поводу моего плеча, и они сказали, что мне не стоит рассчитывать на возвращение на высокий уровень. Я многое обдумал и считаю, что сейчас подходящий момент", - сказал Шмейхель в интервью TV2.
Шмейхелю 39 лет. По ходу карьеры сын бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Петера Шмейхеля представлял ряд клубов, включая "Манчестер Сити", "Кардифф", "Ковентри", "Лидс", "Лестер", французскую "Ниццу" и бельгийский "Андерлехт". Вместе с "Лестером" датчанин стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии в 2021 году. Кроме того, на его счету 120 матчей в составе сборной Дании.
Защитник Интера Эшли Янг - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" объявил о завершении карьеры в 40 лет
30 апреля, 11:58
 
ФутболСпортАнглияШотландияПетер ШмейхельДания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала