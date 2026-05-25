В заявке сборной Испании на ЧМ-2026 не оказалось ни одного игрока "Реала"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, куда вошли восемь футболистов "Барселоны" и ни одного игрока мадридского "Реала".

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.