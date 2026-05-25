В заявке сборной Испании на ЧМ-2026 не оказалось ни одного игрока "Реала" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
14:57 25.05.2026
В заявке сборной Испании на ЧМ-2026 не оказалось ни одного игрока "Реала"

В сборную Испании на ЧМ-2026 не вызвали ни одного футболиста мадридского "Реала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
  • В состав вошли восемь футболистов «Барселоны» и ни одного игрока мадридского «Реала».
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, куда вошли восемь футболистов "Барселоны" и ни одного игрока мадридского "Реала".
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
В окончательный состав испанской сборной попали 26 футболистов:
вратари - Давид Райя ("Арсенал", Англия), Унаи Симон ("Атлетик", Бильбао, Испания), Жоан Гарсия ("Барселона", Испания);
защитники - Марк Кукурелья ("Челси", Англия), Алехандро Гримальдо ("Байер", Германия), Пау Кубарси ("Барселона", Испания), Эмерик Ляпорт ("Атлетик", Бильбао, Испания), Марк Пубиль ("Атлетико", Мадрид, Испания), Эрик Гарсия ("Барселона", Испания), Маркос Льоренте ("Атлетико", Мадрид, Испания), Педро Порро ("Тоттенхэм", Англия);
полузащитники - Педри ("Барселона", Испания), Фабиан Руис ("ПСЖ", Франция), Мартин Субименди ("Арсенал", Англия), Гави ("Барселона", Испания), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Алекс Баэна ("Атлетико", Мадрид, Испания), Микель Мерино ("Арсенал", Англия);
нападающие - Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад", Испания), Дани Ольмо ("Барселона", Испания), Нико Уильямс ("Атлетик", Бильбао, Испания), Ереми Пино ("Кристал Пэлас", Англия), Ферран Торрес ("Барселона", Испания), Борха Иглесиас ("Сельта", Испания), Виктор Муньос ("Осасуна", Испания), Ламин Ямаль ("Барселона", Испания).
