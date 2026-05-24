Колосков назвал единственную проблему "Краснодара" после поражения в финале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал короткой скамейку запасных "Краснодара" единственной проблемой команды.
- "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Футбольному клубу "Краснодар" надо решать проблему короткой скамейки запасных, которая подвела команду в концовке нынешнего сезона, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Ранее "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, в котором лидировал до предпоследнего тура.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
"У "Краснодара" одна проблема – очень короткая скамейка. Практически нет замен, и все дается тяжело. Надо думать о том, где взять еще пяток футболистов, которые могли бы поддержать усилия стартового состава, не теряя качества", - сказал Колосков РИА Новости.
"Руководители клуба, тренеры, да и сами игроки - люди опытные, они понимают, что когда нет сил, сложно что-то сделать. Было видно, что хотят играть, в стыки идут, а ноги не бегут, - подчеркнул собеседник агентства. - Как пел Высоцкий, "воля волей, если сил невпроворот".
По словам Колоскова, существует опасность того, что на настрой игроков "Краснодара" к следующему сезону может отрицательно повлиять неудачная концовка чемпионата России и поражение в суперфинале Кубка страны. "Конечно, с командой надо будет поработать в психологическом плане. Но не надо забывать, что второе место в чемпионате России и суперфинал Кубка – это стабильное, успешное выступление. Не надо все сводить к тому, что это неудачи. Футбол есть футбол, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает", - заключил почетный президент РФС.