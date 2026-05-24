Колосков назвал единственную проблему "Краснодара" после поражения в финале

В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Ранее "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, в котором лидировал до предпоследнего тура.

"У "Краснодара" одна проблема – очень короткая скамейка. Практически нет замен, и все дается тяжело. Надо думать о том, где взять еще пяток футболистов, которые могли бы поддержать усилия стартового состава, не теряя качества", - сказал Колосков РИА Новости.

"Руководители клуба, тренеры, да и сами игроки - люди опытные, они понимают, что когда нет сил, сложно что-то сделать. Было видно, что хотят играть, в стыки идут, а ноги не бегут, - подчеркнул собеседник агентства. - Как пел Высоцкий, "воля волей, если сил невпроворот".