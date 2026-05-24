Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" и "Краснодар" объявили составы на суперфинал Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:19 24.05.2026
"Спартак" и "Краснодар" объявили составы на суперфинал Кубка России

Стали известны составы "Спартака" и "Краснодара" на суперфинал Кубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на суперфинал Кубка России по футболу.
  • Суперфинал пройдет в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве, начало встречи — в 18:00 мск.
  • В составе «Спартака» не будет Барко, который пропустил матч заключительного тура РПЛ из-за повреждения, а полузащитник «Краснодара» Александр Черников не сыграет из-за дисквалификации.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на суперфинал Кубка России по футболу, который пройдет в воскресенье на столичном стадионе "Лужники".
Встреча начнется в 18:00 мск.
Кубок России по футболу
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
Спартак Москва
2 : 14:3
Краснодар
36‎’‎ • Пабло Солари
91‎’‎ • Игорь Дмитриев (П)
91‎’‎ • Наиль Умяров (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
91‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
57‎’‎ • Дуглас Аугусто
91‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
91‎’‎ • Лукас Оласа (П)
91‎’‎ • Никита Кривцов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Состав "Спартака": Александр Максименко (вратарь), Александер Джику, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (капитан), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Пабло Солари, Маркиньос, Манфред Угальде.
Состав "Краснодара": Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Диего Коста, Витор Тормена, Джованни Гонсалес, Дуглас Аугусто, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Жуан Батчи, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
Ранее Барко пропустил матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского "Динамо" (0:0) из-за повреждения. Полузащитник "Краснодара" Александр Черников не сыграет из-за дисквалификации.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Финал Кубка России пройдет при аншлаге
Вчера, 16:20
 
ФутболСпортАлександр МаксименкоАлександер ДжикуКристофер ВуКраснодарСпартак МоскваДинамо МоскваКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала