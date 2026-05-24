"Спартак" и "Краснодар" объявили составы на суперфинал Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на суперфинал Кубка России по футболу.
- Суперфинал пройдет в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве, начало встречи — в 18:00 мск.
- В составе «Спартака» не будет Барко, который пропустил матч заключительного тура РПЛ из-за повреждения, а полузащитник «Краснодара» Александр Черников не сыграет из-за дисквалификации.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на суперфинал Кубка России по футболу, который пройдет в воскресенье на столичном стадионе "Лужники".
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
Состав "Спартака": Александр Максименко (вратарь), Александер Джику, Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (капитан), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Пабло Солари, Маркиньос, Манфред Угальде.
Состав "Краснодара": Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Диего Коста, Витор Тормена, Джованни Гонсалес, Дуглас Аугусто, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Жуан Батчи, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
Ранее Барко пропустил матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского "Динамо" (0:0) из-за повреждения. Полузащитник "Краснодара" Александр Черников не сыграет из-за дисквалификации.
