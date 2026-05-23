13:35 23.05.2026 (обновлено: 14:00 23.05.2026)
Фернандеша признали лучшим футболистом сезона чемпионата Англии

Игрока "Манчестер Юнайтед" Фернандеша признали лучшим футболистом сезона в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом сезона-2025/26 в Английской премьер-лиге (АПЛ).
  • В голосовании он опередил нападающих «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и Антуана Семеньо, а также других известных футболистов.
  • За тур до конца чемпионата Англии Фернандеш забил восемь мячей и повторил рекорд АПЛ по количеству голевых передач за один сезон — 20.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом сезона-2025/26 в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте турнира.
Португалец впервые стал лауреатом награды. В голосовании он опередил нападающих "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и Антуана Семеньо, защитника Габриэла Магальяйнса, вратаря Давида Райю и полузащитника Деклана Райса из лондонского "Арсенала", полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта и форварда "Брентфорда" Игора Тиаго.
За тур до конца чемпионата Англии Фернандеш забил восемь мячей, а также повторил рекорд АПЛ по количеству голевых передач за один сезон - 20. Всего он создал за сезон 132 голевых момента, что является лучшим показателем в чемпионате.
Фернандешу 31 год, он представляет "Манчестер Юнайтед" с 2020 года и выиграл с командой Кубок Англии и Кубок английской лиги. До этого он играл за итальянские "Новару", "Удинезе" и "Сампдорию", а также португальский "Спортинг". Фернандеш включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира 2026 года. На его счету 87 матчей и 28 голов за национальную команду.
