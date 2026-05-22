Гвардиола ушел из "Манчестер Сити" после десяти лет работы - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
13:17 22.05.2026 (обновлено: 13:47 22.05.2026)
Гвардиола ушел из "Манчестер Сити" после десяти лет работы

Гвардиола по окончании сезона покинет пост главного тренера "Манчестер Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера "Манчестер Сити" по окончании сезона после десяти лет работы в клубе.
  • Он продолжит работу в City Football Group в качестве глобального посла.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола покинет свой пост по окончании сезона спустя десять лет работы в клубе, сообщается на сайте "горожан".
Гвардиола возглавлял "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом был рассчитан до июня 2027 года.
Отмечается, что специалист продолжит работу в City Football Group, заняв должность глобального посла. В этой роли он будет давать технические советы клубам группы, работать над конкретными проектами и совместными инициативами.
Под руководством Гвардиолы команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и пять раз - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
