"Нет никакой причины". Гвардиола не смог объяснить уход из "Манчестер Сити"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что он чувствует, что время его ухода из клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) пришло.
В пятницу "Сити" официально объявил об уходе Гвардиолы, который тренировал команду с лета 2016 года.
"Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Нет никакой причины, но глубоко внутри я знаю, что пришло мое время. Ничто не вечно, если бы это было так, я бы остался здесь. Вечными будут чувства, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к моему "Манчестер Сити", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".
"Игроки не забывают - каждое мгновение, каждый момент, я, мой штаб, этот клуб, все. То, что мы сделали, мы сделали это для всех вас. И вы были просто исключительны. Вы пока этого не знаете, но вы оставляете наследие. Так что, когда мое время подойдет к концу, будьте счастливы", - добавил испанец.
Гвардиоле 55 лет. Он возглавлял "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом был рассчитан до июня 2027 года. Под руководством испанца команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и пять раз - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".