Мане вошел в состав сборной Сенегала на чемпионат мира

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Сенегала по футболу Пап Тиам обнародовал окончательный список из 28 игроков, вошедших в заявку команды на чемпионат мира, сообщает Сенегальская федерация футбола в соцсети Х.
Сборная Сенегала на чемпионате мира сыграет в группе I. Ее соперниками по квартету станут национальные команды Франции, Норвегии и Ирака.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
вратари - Эдуар Менди ("Аль-Ахли"), Мори Диав ("Гавр"), Йеванн Диуф ("Ницца");
защитники - Крепин Диатта ("Монако"), Антуан Менди ("Ницца"), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль"), Малик Диуф ("Вест Хэм"), Мамаду Сарр ("Челси"), Мусса Ниакате ("Лион"), Мустафа Мбоу ("Париж"), Абдулайе Сек ("Маккаби" Хайфа), Исмаил Якобс ("Галатасарай"), Илай Камара ("Андерлехт");
полузащитники - Идрисса Гейе ("Эвертон"), Пап Гейе ("Вильярреал"), Ламин Камара ("Монако"), Абиб Диарра ("Сандерленд"), Пате Сисс ("Райо Вальекано"), Пап Матар Сарр ("Тоттенхэм"), Бара Сапоко Ндиай ("Бавария");
нападающие - Садио Мане ("Аль-Наср"), Исмаила Сарр ("Кристал Пэлас"), Илиман Ндиайе ("Эвертон"), Ассан Дьяо ("Комо"), Ибраим Мбайе ("Пари Сен-Жермен"), Николас Джексон ("Челси"), Бамба Дьенг ("Лорьян"), Шериф Ндиайе ("Самсунспор").