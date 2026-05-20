Холанд призвал "Манчестер Сити" сделать все, чтобы выиграть АПЛ - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
09:05 20.05.2026
Холанд призвал "Манчестер Сити" сделать все, чтобы выиграть АПЛ

Холанд призвал "Манчестер Сити" разозлиться и выиграть АПЛ в следующем сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежский нападающий футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что команде нужно сделать все, чтобы выиграть чемпионат Англии в следующем сезоне.
  • "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) в гостях и за тур до конца чемпионата лишился шансов догнать лидирующий в таблице "Арсенал".
  • Холанд подчеркнул, что весь клуб должен использовать это как мотивацию.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Норвежский нападающий футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что команде нужно сделать все, чтобы выиграть чемпионат Англии в следующем сезоне.
Во вторник "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) в гостях и за тур до конца чемпионата лишился шансов догнать лидирующий в таблице "Арсенал". Единственный мяч "горожан" забил Холанд в добавленное ко второму тайму время.
"Весь клуб должен использовать это как мотивацию. Мы должны злиться, мы должны чувствовать огонь внутри себя, потому что этого недостаточно. Прошло уже два года, а кажется, что прошла целая вечность. Мы все, кто останется тут в следующем сезоне, должны сделать все возможное, чтобы выиграть лигу", - приводятся слова Холанда на сайте "Манчестер Сити".
В последний раз "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии в сезоне-23/24, в 2025 году серию из четырех побед "горожан" в Английской премьер-лиге (АПЛ) прервал "Ливерпуль".
Холанду 25 лет, он выступает за "Манчестер Сити с июля 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до 2034 года. В составе команды норвежец стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл два чемпионата Англии и Кубка страны, один Кубок английской лиги и Суперкубок.
ФутболСпортАнглияАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Эрлинг ХоландМанчестер СитиБорнмутАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
  Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
