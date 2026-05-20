Холанд призвал "Манчестер Сити" сделать все, чтобы выиграть АПЛ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Норвежский нападающий футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что команде нужно сделать все, чтобы выиграть чемпионат Англии в следующем сезоне.
Во вторник "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) в гостях и за тур до конца чемпионата лишился шансов догнать лидирующий в таблице "Арсенал". Единственный мяч "горожан" забил Холанд в добавленное ко второму тайму время.
"Весь клуб должен использовать это как мотивацию. Мы должны злиться, мы должны чувствовать огонь внутри себя, потому что этого недостаточно. Прошло уже два года, а кажется, что прошла целая вечность. Мы все, кто останется тут в следующем сезоне, должны сделать все возможное, чтобы выиграть лигу", - приводятся слова Холанда на сайте "Манчестер Сити".
В последний раз "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии в сезоне-23/24, в 2025 году серию из четырех побед "горожан" в Английской премьер-лиге (АПЛ) прервал "Ливерпуль".
Холанду 25 лет, он выступает за "Манчестер Сити с июля 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до 2034 года. В составе команды норвежец стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл два чемпионата Англии и Кубка страны, один Кубок английской лиги и Суперкубок.