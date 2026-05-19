Рейтинг@Mail.ru
Два игрока "Зенита" и Неймар вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:14 19.05.2026 (обновлено: 00:44 19.05.2026)
Два игрока "Зенита" и Неймар вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ

Луис Энрике, Дуглас Сантос и Неймар вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист "Зенита" Дуглас Сантос
Футболист Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты петербургского "Зенита" Луис Энрике и Дуглас Сантос, а также игрок "Сантоса" Неймар вошли в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.
  • Состав сборной был объявлен на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Луис Энрике и Дуглас Сантос, а также игрок "Сантоса" Неймар вошли в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.
Состав был объявлен на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро.
Ранее СМИ сообщали, что шансы на участие лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара в чемпионате мира оцениваются как низкие из-за напряженных отношений с CBF на фоне его поведения и физических кондиций. С момента старта сезона в январе 34-летний игрок провел за бразильский "Сантос" 15 матчей и забил шесть голов.
В окончательный состав бразильской команды попали 26 футболистов:
Дугласу Сантосу 32 года. В текущем сезоне защитник, имеющий российский паспорт, провел 25 матчей за "Зенит" и забил два гола. В активе 25-летнего Луиса Энрике 34 матча и шесть забитых мячей. На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии. В последний раз до этого Неймар вызывался в сборную в октябре 2023 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
Игроки Зенита - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Заткнули хейтеров: о чем все молчат, празднуя чемпионство "Зенита"
17 мая, 21:50
 
ФутболСпортНеймарЛуис ЭнрикеДуглас СантосСантосЗенитCBFЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала