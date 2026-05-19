Два игрока "Зенита" и Неймар вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Луис Энрике и Дуглас Сантос, а также игрок "Сантоса" Неймар вошли в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.
Состав был объявлен на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро.
Ранее СМИ сообщали, что шансы на участие лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара в чемпионате мира оцениваются как низкие из-за напряженных отношений с CBF на фоне его поведения и физических кондиций. С момента старта сезона в январе 34-летний игрок провел за бразильский "Сантос" 15 матчей и забил шесть голов.
В окончательный состав бразильской команды попали 26 футболистов:
- вратари - Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Фенербахче", Турция), Вевертон ("Гремио");
- защитники - Алекс Сандро ("Фламенго"), Бремер ("Ювентус", Италия), Данило ("Фламенго"), Дуглас Сантос ("Зенит", Россия), Габриэл ("Арсенал", Англия), Рожер Ибаньес ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Лео Перейра ("Фламенго"), Маркиньос ("ПСЖ", Франция), Уэсли ("Рома", Италия);
- полузащитники - Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Данило ("Ботафого"), Фабиньо ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Лукас Пакета ("Фламенго"), Луис Энрике ("Зенит", Россия);
- нападающие - Эндрик ("Лион", Франция), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Игор Тиаго ("Брентфорд", Англия), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед", Англия), Неймар ("Сантос"), Рафинья ("Барселона", Испания), Райан ("Борнмут", Англия), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания).
Дугласу Сантосу 32 года. В текущем сезоне защитник, имеющий российский паспорт, провел 25 матчей за "Зенит" и забил два гола. В активе 25-летнего Луиса Энрике 34 матча и шесть забитых мячей. На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии. В последний раз до этого Неймар вызывался в сборную в октябре 2023 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.