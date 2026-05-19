Два игрока "Зенита" и Неймар вошли в состав сборной Бразилии на ЧМ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Луис Энрике и Дуглас Сантос, а также игрок "Сантоса" Неймар вошли в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

Состав был объявлен на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро.

Ранее СМИ сообщали, что шансы на участие лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара в чемпионате мира оцениваются как низкие из-за напряженных отношений с CBF на фоне его поведения и физических кондиций. С момента старта сезона в январе 34-летний игрок провел за бразильский " Сантос " 15 матчей и забил шесть голов.

В окончательный состав бразильской команды попали 26 футболистов:

Дугласу Сантосу 32 года. В текущем сезоне защитник, имеющий российский паспорт, провел 25 матчей за "Зенит" и забил два гола. В активе 25-летнего Луиса Энрике 34 матча и шесть забитых мячей. На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии. В последний раз до этого Неймар вызывался в сборную в октябре 2023 года.