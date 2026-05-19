Гвардиола подтвердил информацию об уходе из "Манчестер Сити", пишут СМИ

Как передают источники, Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о своем уходе. Испанец вызвал игроков на ночной созвон и подтвердил свой уход. Он также извинился за тот способ, как появилась эта информация, поскольку еще в субботу команде сообщили, что Гвардиола останется в "Сити".