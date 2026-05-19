Гвардиола подтвердил информацию об уходе из "Манчестер Сити", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
13:29 19.05.2026 (обновлено: 13:51 19.05.2026)
Гвардиола подтвердил информацию об уходе из "Манчестер Сити", пишут СМИ

The Sun: Гвардиола подтвердил игрокам "Манчестер Сити" информацию о своем уходе

  • Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил игрокам информацию о своем уходе с занимаемой должности.
  • Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о своем уходе и извинился перед игроками за то, как эта информация появилась.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил футболистам команды поздно вечером в понедельник информацию о своем уходе с занимаемой должности, сообщает The Sun.
В понедельник Daily Mail сообщил, что "Сити" уведомил спонсоров о скором расставании с Гвардиолой, а официально об этом будет объявлено на следующий день после игры с "Астон Виллой" на автобусном параде в честь окончания сезона. Отмечалось, что Гвардиола может отработать оставшийся по контракту год в клубе в другом качестве.
Как передают источники, Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о своем уходе. Испанец вызвал игроков на ночной созвон и подтвердил свой уход. Он также извинился за тот способ, как появилась эта информация, поскольку еще в субботу команде сообщили, что Гвардиола останется в "Сити".
"Манчестер Сити" во вторник сыграет в гостях с "Борнмутом" в своем предпоследнем матче сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). "Горожанам" нужна победа, чтобы сохранить шансы на чемпионство.
Гвардиоле 55 лет. Он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и пять раз - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
