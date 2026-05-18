СМИ: Гвардиола покинет пост тренера "Манчестер Сити" по окончании сезона

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Сити" 24 мая - после заключительного матча сезона премьер-лиги против "Астон Виллы", сообщает Daily Mail.
По данным издания, клуб уже сообщил о скором расставании с тренером своим спонсорам, а официально об этом будет объявлено на следующий день после игры с "Астон Виллой" на автобусном параде в честь окончания сезона. Отмечается, что Гвардиола может отработать оставшийся по контракту год в клубе в другом качестве, а в числе его преемников называют бывшего тренера "Челси" Энцо Мареску и главного тренера "Баварии" Венсана Компани.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Арсенала" на два очка. В текущем сезоне команда завоевала Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Гвардиоле 55 лет. Он возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, трижды - Суперкубок Англии и пять раз - Кубок английской лиги. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".