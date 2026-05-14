"Барселона" потерпела пятое поражение в сезоне, уступив "Алавесу"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Барселона" на выезде проиграла "Алавесу" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в городе Витория-Гастейс завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Ибрагим Диабате (45+1).
13 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
45’ • Ибраим Диабате
(Антонио Бланко)
"Сине-гранатовые" потерпели пятое поражение в сезоне и имеют в своем активе 91 очко. В воскресенье "Барселона" на своем поле обыграла мадридский "Реал" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. "Алавес" набрал 40 очков и покинул зону вылета из Ла Лиги, поднявшись с 19-го на 15-е место.
В предпоследнем туре чемпионата Испании "Барселона" 17 мая примет "Бетис", "Алавес" в тот же день на выезде встретится с "Овьедо".
Результаты остальных матчей дня:
"Вильярреал" - "Севилья" - 2:3;
"Атлетико" обыграл "Осасуну" в матче Ла Лиги
13 мая, 00:52