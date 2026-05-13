ЦСКА продлил контракт с финалистом Кубка Стэнли

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нападающий Денис Гурьянов продлил свое соглашение с московским ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение действует до конца сезона-2028/29.
"Скорость, характер и нацеленность на ворота - продолжаем идти вместе к новым победам. Желаем Денису яркой игры, результативных матчей и больших успехов в составе армейцев", - говорится в сообщении ЦСКА.
Гурьянову 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2024 года, на его счету 134 матча в КХЛ в составе армейского клуба и 66 (43+23) набранных очков. В КХЛ Гурьянов также выступал за тольяттинскую "Ладу". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин играл за "Даллас Старз", "Монреаль Канадиенс", "Нэшвилл Предаторз" и "Филадельфию Флайерз".
