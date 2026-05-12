"Бетис" обыграл "Эльче" и завоевал путевку в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
23:42 12.05.2026 (обновлено: 23:55 12.05.2026)
"Бетис" обыграл "Эльче" и завоевал путевку в ЛЧ

"Бетис" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Бетис" обыграл "Эльче" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1.
  • В составе победителей мячи забили Хуан Камило Эрнандес и Пабло Форнальс. У "Эльче" отличился Эктор Форт.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Бетис" из Севильи дома обыграл "Эльче" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Хуан Камило Эрнандес (9-я минута) и Пабло Форнальс (68). У "Эльче" отличился Эктор Форт (41). На 49-й минуте красную карточку за серьезное нарушение правил получил защитник гостей Лео Петро.
Чемпионат Испании по футболу
12 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Бетис
2 : 1
Эльче
09‎’‎ • Хуан Эрнандес
(Пабло Форнальс)
68‎’‎ • Пабло Форнальс
41‎’‎ • Эктор Форт
(Херман Валера)
"Бетис" (57 очков) за два тура до финиша гарантировал себе пятую строчку, которая в этом сезоне в чемпионате Испании дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ранее участие в главном еврокубке себе обеспечили "Барселона", ставшая досрочно чемпионом Испании, мадридский "Реал", "Вильярреал" и мадридский "Атлетико". "Эльче" (39) занимает 14-е место.
В 37-м туре "Бетис" в гостях сыграет с "Барселоной", а "Эльче" примет "Хетафе". Оба матча пройдут 17 мая.
В другом матче "Леванте" на выезде выиграл у "Сельты" со счетом 3:2.
