01:07 11.05.2026
Флик заявил, что день победы над "Реалом" был тяжелым и незабываемым

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Барселона" немец Ханс-Дитер Флик заявил, что день победы над "Реалом", принесшей каталонцам 29-й титул чемпионов Испании, был для него тяжелым и незабываемым.
В воскресенье в столице Каталонии "Барселона" обыграла мадридский "Реал" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Каталонская команда впервые стала победителем турнира по итогам встречи с "Реалом". Перед началом игры прошла минута молчания в память об отце Флика, о смерти которого стало известно в воскресенье. Несмотря на утрату, немецкий специалист руководил командой с тренерской скамейки.
Чемпионат Испании по футболу
10 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Барселона
2 : 0
Реал Мадрид
09‎’‎ • Маркус Рэшфорд
18‎’‎ • Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
"Я никогда этого не забуду. Это был тяжелый день для меня, я потерял отца. Моя команда фантастическая, я люблю этих игроков, они как семья. Они отдали сегодня все, и я горжусь ими и болельщиками. Победить на этом стадионе и против "Реала" - это нечто особенное. Это было нелегко. Все думали, что мы можем победить, но "Реал" - фантастическая команда. Мы забили в нужный момент", - цитирует Флика EFE со ссылкой на эфир Movistar+.
Полузащитник "Барселоны" Педри отметил, что команда посвятила победу над "Реалом" отцу тренера.
"Мы хотели одержать здесь победу в "Эль-Класико", чтобы это вошло в историю. Это особенное событие, такого еще никогда не случалось. Мы хотели сделать это для Флика. Посвящаем это небесам, его отцу. Все это для него", - цитирует футболиста El Mundo.
Автобусы с футболистами "Реала" и "Барселоны" забросали камнями
