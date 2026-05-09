"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Сандерленд" в матче АПЛ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 0:0.
"Манчестер Юнайтед" (65 очков) занимает третье место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где "Сандерленд" (48) идет 12-м.
В других матчах "Брайтон" на домашнем поле обыграл досрочно вылетевший в Чемпионшип "Вулверхэмптон" со счетом 3:0, а "Борнмут" в гостях одержал победу над "Фулхэмом" - 1:0.