Компани обвинил судей в поражении "Баварии"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный тренер "Баварии" Венсан Компани раскритиковал решения арбитра Жуана Пиньейру относительно моментов с попаданием мяча в руку футболистам французского "Пари Сен-Жермен" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
В среду "Бавария" сыграла дома вничью с "ПСЖ" в полуфинале турнира и по сумме двух матчей (4:5, 1:1) покинула плей-офф. В первом тайме мяч попал в руку имевшему желтую карточку защитнику парижан Нуну Мендешу. Позднее полузащитник "ПСЖ" Жуан Невеш сыграл рукой в штрафной, но судья принял решение не назначать пенальти.
06 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
90’ • Гарри Кейн
03’ • Усман Дембеле
"Для меня это была очевидная вторая желтая. Абсолютно ясно! Каким-то образом был назначен штрафной в нашу сторону. И этот инцидент, конечно же, является решающим моментом игры. А потом мы видим вот такую сцену: рука Невеша поднята, мяч касается его руки. А объяснение - это было попадание в своего игрока. Но свой игрок находился в десяти метрах от него!" - приводит слова Компани Bild.