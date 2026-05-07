Компани обвинил судей в поражении "Баварии"
10:14 07.05.2026 (обновлено: 11:43 07.05.2026)
Компани обвинил судей в поражении "Баварии"

Тренер "Баварии" Компани раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ"

© REUTERS / Angelika Warmuth — Эпизод матча ЛЧ между "Баварией" и "ПСЖ"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Баварии" Венсан Компани раскритиковал решения арбитра Жуана Пиньейру в матче полуфинала Лиги чемпионов с "ПСЖ".
  • Команды сыграли вничью, но по сумме двух матчей "Бавария" покинула плей-офф.
  • Компани считает, что были допущены ошибки при принятии решений о нарушениях правил в ключевых моментах игры.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный тренер "Баварии" Венсан Компани раскритиковал решения арбитра Жуана Пиньейру относительно моментов с попаданием мяча в руку футболистам французского "Пари Сен-Жермен" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
В среду "Бавария" сыграла дома вничью с "ПСЖ" в полуфинале турнира и по сумме двух матчей (4:5, 1:1) покинула плей-офф. В первом тайме мяч попал в руку имевшему желтую карточку защитнику парижан Нуну Мендешу. Позднее полузащитник "ПСЖ" Жуан Невеш сыграл рукой в штрафной, но судья принял решение не назначать пенальти.
"Для меня это была очевидная вторая желтая. Абсолютно ясно! Каким-то образом был назначен штрафной в нашу сторону. И этот инцидент, конечно же, является решающим моментом игры. А потом мы видим вот такую ​​сцену: рука Невеша поднята, мяч касается его руки. А объяснение - это было попадание в своего игрока. Но свой игрок находился в десяти метрах от него!" - приводит слова Компани Bild.
