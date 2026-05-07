"ПСЖ" Сафонова сыграл вничью с "Баварией" и вышел в финал ЛЧ

00:05 07.05.2026 (обновлено: 00:12 07.05.2026)
"ПСЖ" Сафонова сыграл вничью с "Баварией" и второй раз подряд вышел в финал ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с немецкой «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира.
  • Хвича Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира.
  • «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов второй год подряд и встретится там с лондонским «Арсеналом».
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Усман Дембеле (3-я минута) с передачи Хвичи Кварацхелии. У хозяев отличился Гарри Кейн (90+4).
Лига чемпионов УЕФА
06 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бавария
1 : 1
ПСЖ
90‎’‎ • Гарри Кейн
(Альфонсо Дэвис)
03‎’‎ • Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ворота "ПСЖ" защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Он отразил пять ударов по своим воротам. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего голкипера 25 сыгранных встреч за "ПСЖ" в различных турнирах, в которых он пропустил 25 мячей.
Кварацхелия стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться результативными действиями в семи подряд матчах плей-офф в рамках одного турнира. В текущем сезоне Лиги чемпионов грузинский экс-футболист московского "Локомотива" и казанского "Рубина" принял участие в 15 матчах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов, который прошел 28 апреля в Париже, победу одержал "ПСЖ" со счетом 5:4. Таким образом, французский клуб выиграл по сумме двух матчей (6:5) и вышел в финал турнира, где встретится с лондонским "Арсеналом", который в полуфинале прошел мадридский "Атлетико" (1:1, 1:0).
"ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов. "Арсенал" второй раз в своей истории пробился в финал турнира. Впервые "канониры" дошли до решающего матча главного еврокубка в сезоне-2005/06, тогда они уступили испанской "Барселоне" (1:2).
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.
