"Вильяррреал" лишится главного тренера

Марселино 60 лет. Он возглавил "Вильярреал" во второй раз в ноябре 2023 года. Ранее специалист работал с командой с 2013 по 2016 год. В 2013-м он вывел клуб в Ла Лигу. Испанец является рекордсменом "Вильярреала" по количеству матчей во главе клуба (294) и числу побед (145).