"Вильяррреал" лишится главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марселино покинет пост главного тренера «Вильярреала» по завершении сезона-2025/26.
- «Вильярреал» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги и обеспечил участие в Лиге чемпионов.
- Марселино 60 лет, он возглавил «Вильярреал» во второй раз в ноябре 2023 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей и числу побед.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Испанец Марселино покинет должность главного тренера "Вильярреала" по завершении сезона-2025/26, сообщается на сайте футбольного клуба.
После 34 матчей "Вильярреал" с 68 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги и уже обеспечил участие в Лиге чемпионов. Также клуб с одним очком занял 35-е место по итогам общего этапа Лиги чемпионов и не сумел выйти в плей-офф.
Марселино 60 лет. Он возглавил "Вильярреал" во второй раз в ноябре 2023 года. Ранее специалист работал с командой с 2013 по 2016 год. В 2013-м он вывел клуб в Ла Лигу. Испанец является рекордсменом "Вильярреала" по количеству матчей во главе клуба (294) и числу побед (145).
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
11 февраля, 07:55