"Вильяррреал" лишится главного тренера - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
14:38 04.05.2026 (обновлено: 14:59 04.05.2026)
"Вильяррреал" лишится главного тренера

Марселино покинет пост главного тренера "Вильярреала" по завершении сезона

  • Марселино покинет пост главного тренера «Вильярреала» по завершении сезона-2025/26.
  • «Вильярреал» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги и обеспечил участие в Лиге чемпионов.
  • Марселино 60 лет, он возглавил «Вильярреал» во второй раз в ноябре 2023 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей и числу побед.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Испанец Марселино покинет должность главного тренера "Вильярреала" по завершении сезона-2025/26, сообщается на сайте футбольного клуба.
После 34 матчей "Вильярреал" с 68 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги и уже обеспечил участие в Лиге чемпионов. Также клуб с одним очком занял 35-е место по итогам общего этапа Лиги чемпионов и не сумел выйти в плей-офф.
Марселино 60 лет. Он возглавил "Вильярреал" во второй раз в ноябре 2023 года. Ранее специалист работал с командой с 2013 по 2016 год. В 2013-м он вывел клуб в Ла Лигу. Испанец является рекордсменом "Вильярреала" по количеству матчей во главе клуба (294) и числу побед (145).
Помимо "Вильярреала", Марселино тренировал ряд клубов, включая испанские "Расинг", "Реал Сарагоса", "Севилью", "Валенсию", "Атлетик" из Бильбао, а также французский "Марсель".
