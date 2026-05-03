23:41 03.05.2026 (обновлено: 23:55 03.05.2026)
"Интер" досрочно стал чемпионом Италии

Миланский "Интер" в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миланский «Интер» досрочно стал победителем чемпионата Италии по футболу, обеспечив себе победу за три тура до завершения турнира.
  • «Интер» стал чемпионом Италии в 21-й раз.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Миланский "Интер" обеспечил себе победу в чемпионате Италии по футболу за три тура до завершения турнира.
В воскресенье "Интер" дома обыграл "Парму" со счетом 2:0 в матче 35-го тура. Отличились Маркюс Тюрам (45+1) и Генрих Мхитарян (80).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
03 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Интер М
2 : 0
Парма
45‎’‎ • Маркус Тюрам
(Петр Зелиньский)
80‎’‎ • Генрих Мхитарян
(Лаутаро Мартинес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" набрал 82 очка и стал недосягаем для идущего вторым "Наполи" (70), чемпиона прошлого сезона. "Парма" с 42 баллами располагается на 12-й строчке.
Миланскую команду возглавляет Кристиан Киву, который в июне сменил ушедшего в саудовский "Аль-Хиляль" Симоне Индзаги.
"Интер" стал чемпионом Италии в 21-й раз, больше титулов Серии А только у "Ювентуса" (36).
