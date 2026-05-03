"Интер" досрочно стал чемпионом Италии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Миланский "Интер" обеспечил себе победу в чемпионате Италии по футболу за три тура до завершения турнира.
В воскресенье "Интер" дома обыграл "Парму" со счетом 2:0 в матче 35-го тура. Отличились Маркюс Тюрам (45+1) и Генрих Мхитарян (80).
"Интер" набрал 82 очка и стал недосягаем для идущего вторым "Наполи" (70), чемпиона прошлого сезона. "Парма" с 42 баллами располагается на 12-й строчке.
Миланскую команду возглавляет Кристиан Киву, который в июне сменил ушедшего в саудовский "Аль-Хиляль" Симоне Индзаги.