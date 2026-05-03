23:59 03.05.2026 (обновлено: 00:05 04.05.2026)
"Реал" обыграл "Эспаньол" и отложил чемпионство "Барселоны"

Дубль Винисиуса принес "Реалу" победу над "Эспаньолом" в чемпионате Испании

  • "Реал" одержал победу над "Эспаньолом" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:0.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Реал" одержал победу над "Эспаньолом" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Винисиус Жуниор (55-я и 66-я минуты).
Чемпионат Испании по футболу
03 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Эспаньол
0 : 2
Реал Мадрид
55‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Gonzalo Garcia)
66‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал" сохранил шансы на победу в чемпионате Испании. Команда Альваро Арбелоа, набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 11 очков за четыре тура до завершения Ла Лиги. "Эспаньол" с 39 баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем матче "Реал" 10 мая сыграет в гостях с "Барселоной", днем ранее "Эспаньол" на выезде встретится с "Севильей".

Результаты других матчей дня:

Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Интер" досрочно стал чемпионом Италии
Вчера, 23:41
 
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
