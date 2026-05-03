"Реал" обыграл "Эспаньол" и отложил чемпионство "Барселоны"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Реал" одержал победу над "Эспаньолом" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Винисиус Жуниор (55-я и 66-я минуты).
55’ • Винисиус Жуниор
(Gonzalo Garcia)
66’ • Винисиус Жуниор
"Реал" сохранил шансы на победу в чемпионате Испании. Команда Альваро Арбелоа, набрав 77 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 11 очков за четыре тура до завершения Ла Лиги. "Эспаньол" с 39 баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем матче "Реал" 10 мая сыграет в гостях с "Барселоной", днем ранее "Эспаньол" на выезде встретится с "Севильей".
Результаты других матчей дня:
- "Сельта" - "Эльче" - 3:1;
- "Хетафе" - "Райо Вальекано" - 0:2;
- "Бетис" - "Овьедо" - 3:0.
