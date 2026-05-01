Гвардиола назвал игроков "ПСЖ" и "Баварии" дерьмовыми после матча ЛЧ

- Хосеп Гвардиола в шутку назвал ужасным полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией".
- "ПСЖ" дома обыграл "Баварию" со счетом 5:4.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции в шутку назвал ужасным полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией".
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
24’ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33’ • Жуан Невеш
45’ • Усман Дембеле (П)
56’ • Хвича Кварацхелия
58’ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17’ • Гарри Кейн (П)
41’ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65’ • Дайо Упамекано
68’ • Луис Диас
"На днях я заглянул в календарь, там был матч "ПСЖ" - "Бавария". Я сказал себе: "Что за ужасная игра!" Тренеры не особо хорошие – Луис (Энрике - ред.) и Винни (Компани - ред.). Очень-очень дерьмовые игроки. Я люблю английский футбол, так что я пошел посмотреть "Стокпорт", - сказал Гвардиола на пресс-конференции, отрывок которой опубликован на Sky Sports.