15:53 01.05.2026 (обновлено: 15:54 01.05.2026)
Гвардиола назвал игроков "ПСЖ" и "Баварии" дерьмовыми после матча ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Архивное фото
  • Хосеп Гвардиола в шутку назвал ужасным полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией".
  • "ПСЖ" дома обыграл "Баварию" со счетом 5:4.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции в шутку назвал ужасным полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией".
Лига чемпионов УЕФА
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
5 : 4
Бавария
24‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33‎’‎ • Жуан Невеш
(Усман Дембеле)
45‎’‎ • Усман Дембеле (П)
56‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
58‎’‎ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17‎’‎ • Гарри Кейн (П)
41‎’‎ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65‎’‎ • Дайо Упамекано
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Луис Диас
(Гарри Кейн)
"ПСЖ" дома обыграл "Баварию" со счетом 5:4 во вторник. В тот же вечер Гвардиола был замечен на матче третьего по силе английского дивизиона между "Стокпорт Каунти" и "Порт Вейл".
"На днях я заглянул в календарь, там был матч "ПСЖ" - "Бавария". Я сказал себе: "Что за ужасная игра!" Тренеры не особо хорошие – Луис (Энрике - ред.) и Винни (Компани - ред.). Очень-очень дерьмовые игроки. Я люблю английский футбол, так что я пошел посмотреть "Стокпорт", - сказал Гвардиола на пресс-конференции, отрывок которой опубликован на Sky Sports.
