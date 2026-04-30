Аршавин заявил, что Месси уже не похож на футболиста - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
17:07 30.04.2026 (обновлено: 17:16 30.04.2026)
Аршавин заявил, что Месси уже не похож на футболиста

  • Андрей Аршавин заявил, что Лионель Месси уже мало похож на футболиста, но на его матчи собираются полные стадионы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси уже мало похож на футболиста, но на его матчи собираются полные стадионы.
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
"Я уже живу 46 лет, и футбол - самая популярная игра в мире. Нужна доступность, нужны звезды. Вот, "Чикаго" играл с "Майами". Месси, честно говоря, на футболиста уже мало похож, но весь стадион пришел на Месси, чтобы сказать, что я видел Месси. В России чем больше будет таких, как Алексей Батраков и Матвей Кисляк, будет и вовлеченность детей больше", - сказал Аршавин в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
ФутболСпортРоссияИспанияАргентинаЛионель МессиАндрей АршавинАлексей БатраковБарселонаПари Сен-Жермен (ПСЖ)ИнтерЛига чемпионов 2025-2026Суперкубок ФранцииMajor League Soccer 2025
 
