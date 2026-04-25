"Ноттингем Форест" разгромил "Сандерленд" в матче АПЛ со счетом 5:0

- «Ноттингем Форест» одержал разгромную победу над «Сандерлендом» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 5:0.
- Отличились забитыми мячами Крис Вуд, Морган Гиббс-Уайт, Игор Жезус и Эллиотт Андерсон, еще один мяч забил в свои ворота защитник хозяев Трей Хьюм.
- «Ноттингем Форест» продлил серию без поражений в АПЛ до шести матчей и располагается на 16-й строчке турнирной таблицы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Ноттингем Форест" на выезде одержал разгромную победу над "Сандерлендом" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились забили Крис Вуд (31-я минута), Морган Гиббс-Уайт (34), Игор Жезус (37) и Эллиотт Андерсон (90+5). Еще один мяч в свои ворота на 17-й минуте забил защитник хозяев Трей Хьюм.
24 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
17’ • Трей Хьюм (А)
31’ • Крис Вуд
34’ • Морган Гиббс-Уайт
(Igor Jesus)
37’ • Igor Jesus
90’ • Эллиот Андерсон
(Тайво Авонийи)
Эта победа стала для "Ноттингем Форест" стала одной из самых крупных в Английской премьер-лиге (АПЛ). Рекордной является победа над "Брайтоном" (7:0) в сезоне-2024/25, далее идет разгром над клубом "Шеффилд Уэнсдей" (7:1) в сезоне-1994/95.
"Ноттингем Форест" (39 очков) продлил серию без поражений в АПЛ до шести матчей и располагается на 16-й строчке. "Сандерленд" (46) идет на 11-м месте.
В следующем туре "Сандерленд" сыграет с "Вулверхэмптоном" в гостях 2 мая. "Ноттингем Форест" двумя днями позднее на выезде встретится с лондонским "Челси".
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" и возглавил таблицу АПЛ
22 апреля, 23:59