"Ноттингем Форест" разгромил "Сандерленд" в матче АПЛ со счетом 5:0
01:31 25.04.2026 (обновлено: 01:36 25.04.2026)
"Ноттингем Форест" разгромил "Сандерленд" в матче АПЛ со счетом 5:0

"Ноттингем Форест" обыграл "Сандерленд" в матче 34-го тура АПЛ

© пресс-служба клуба "Ноттингем Форест"Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд в матче АПЛ
Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд в матче АПЛ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ноттингем Форест» одержал разгромную победу над «Сандерлендом» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 5:0.
  • Отличились забитыми мячами Крис Вуд, Морган Гиббс-Уайт, Игор Жезус и Эллиотт Андерсон, еще один мяч забил в свои ворота защитник хозяев Трей Хьюм.
  • «Ноттингем Форест» продлил серию без поражений в АПЛ до шести матчей и располагается на 16-й строчке турнирной таблицы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Ноттингем Форест" на выезде одержал разгромную победу над "Сандерлендом" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились забили Крис Вуд (31-я минута), Морган Гиббс-Уайт (34), Игор Жезус (37) и Эллиотт Андерсон (90+5). Еще один мяч в свои ворота на 17-й минуте забил защитник хозяев Трей Хьюм.
Английская премьер-лига (АПЛ)
24 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Сандерленд
0 : 5
Ноттингем Форрест
17‎’‎ • Трей Хьюм (А)
31‎’‎ • Крис Вуд
(Морган Гиббс-Уайт)
34‎’‎ • Морган Гиббс-Уайт
(Igor Jesus)
37‎’‎ • Igor Jesus
90‎’‎ • Эллиот Андерсон
(Тайво Авонийи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эта победа стала для "Ноттингем Форест" стала одной из самых крупных в Английской премьер-лиге (АПЛ). Рекордной является победа над "Брайтоном" (7:0) в сезоне-2024/25, далее идет разгром над клубом "Шеффилд Уэнсдей" (7:1) в сезоне-1994/95.
"Ноттингем Форест" (39 очков) продлил серию без поражений в АПЛ до шести матчей и располагается на 16-й строчке. "Сандерленд" (46) идет на 11-м месте.
В следующем туре "Сандерленд" сыграет с "Вулверхэмптоном" в гостях 2 мая. "Ноттингем Форест" двумя днями позднее на выезде встретится с лондонским "Челси".
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
