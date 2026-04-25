"Тоттенхэм" одержал первую победу в АПЛ с декабря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 1:0.
- Эта победа стала первой для «Тоттенхэма» в Английской премьер-лиге с 28 декабря 2025 года.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Жуан Пальинья (82-я минута).
25 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Эта победа стала первой для команды в Английской премьер-лиги (АПЛ) с 28 декабря 2025 года, когда клуб обыграл на выезде "Кристал Пэлас" (1:0). С тех пор "шпоры" не могли выиграть в чемпионате на протяжении 15 встреч.
Команда Роберто Де Дзерби набрала 34 очка и продолжает располагаться в зоне вылета, занимая 18-ю строчку. Ранее потерявший прописку в АПЛ "Вулверхэмптон" (17 очков) идет на последней, 20-й позиции.
