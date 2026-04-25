Шайба Подколзина не помогла "Эдмонтону" в проигранном матче с "Анахаймом"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Анахайм Дакс" дома выиграл у "Эдмонтон Ойлерз" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Анахайме и завершилась победой хозяев со счетом 7:4 (2:1, 1:2, 4:1). В составе "Дакс" шайбы забросили Мейсон Мактавиш (17-я минута), Микаэль Гранлунд (18), Алекс Киллорн (33), Беккетт Сеннеке (43), Лео Карлссон (44), Джеффри Трюшон-Виль (57) и Джексон Лакомб (59). У "Эдмонтона" отличились Василий Подколзин (14), Каспери Капанен (24), Райан Нюджент-Хопкинс (26) и Коннор Макдэвид (49).
25 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
16:18 • Мейсон Мактавиш
(Дрю Хеллесон, Тайсон Хиндс)
17:45 • Микаэль Гранлунд
(Крис Крайдер, Лео Карлссон)
32:37 • Алекс Киллорн
42:53 • Beckett Sennecke
43:35 • Лео Карлссон
56:57 • Джеффри Трюшон-Виль
(Tim Washe, Джексон Лакомб)
58:27 • Джексон Лакомб
13:12 • Василий Подколзин
23:57 • Каспери Капанен
25:39 • Райан Нюджент-Хопкинс
48:36 • Коннор Макдэвид
Подколзин забросил свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, всего на счету 24-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в трех играх. Подколзин в конце матча подрался с канадским форвардом "Дакс" Трюшон-Вилем и уложил соперника на лед. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
Немецкий форвард "Ойлерз" Леон Драйзайтль отдал две голевые передачи и довел количество набранных очков в плей-офф НХЛ за карьеру до 147. Немец сравнялся с российским форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, который занимает 10-е место по количеству очков в плей-офф среди хоккеистов, родившихся за пределами Северной Америки. Рекордсменом является финн Яри Курри (233 очка).
"Анахайм" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет также на льду "Дакс" в ночь на 27 апреля по московскому времени.