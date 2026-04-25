Рейтинг@Mail.ru
Шайба Подколзина не помогла "Эдмонтону" в проигранном матче с "Анахаймом" - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:59 25.04.2026 (обновлено: 11:54 25.04.2026)
Шайба Подколзина не помогла "Эдмонтону" в проигранном матче с "Анахаймом"

© Фото : Соцсети "Эдмонтона"
Нападающий Эдмонтон Ойлерз Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Фото : Соцсети "Эдмонтона"
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Анахайм Дакс» выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 7:4.
  • Василий Подколзин забросил свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и набрал 4 (1+3) очка в трех играх.
  • «Анахайм» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Анахайм Дакс" дома выиграл у "Эдмонтон Ойлерз" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Анахайме и завершилась победой хозяев со счетом 7:4 (2:1, 1:2, 4:1). В составе "Дакс" шайбы забросили Мейсон Мактавиш (17-я минута), Микаэль Гранлунд (18), Алекс Киллорн (33), Беккетт Сеннеке (43), Лео Карлссон (44), Джеффри Трюшон-Виль (57) и Джексон Лакомб (59). У "Эдмонтона" отличились Василий Подколзин (14), Каспери Капанен (24), Райан Нюджент-Хопкинс (26) и Коннор Макдэвид (49).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Анахайм
7 : 4
Эдмонтон
16:18 • Мейсон Мактавиш
(Дрю Хеллесон, Тайсон Хиндс)
17:45 • Микаэль Гранлунд
(Крис Крайдер, Лео Карлссон)
32:37 • Алекс Киллорн
(Микаэль Гранлунд, Джон Карлсон)
42:53 • Beckett Sennecke
(Микаэль Гранлунд)
43:35 • Лео Карлссон
(Трой Терри)
56:57 • Джеффри Трюшон-Виль
(Tim Washe, Джексон Лакомб)
58:27 • Джексон Лакомб
(Микаэль Гранлунд)
13:12 • Василий Подколзин
23:57 • Каспери Капанен
(Леон Драйзайтль, Коннор Мёрфи)
25:39 • Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
48:36 • Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Подколзин забросил свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, всего на счету 24-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в трех играх. Подколзин в конце матча подрался с канадским форвардом "Дакс" Трюшон-Вилем и уложил соперника на лед. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
Немецкий форвард "Ойлерз" Леон Драйзайтль отдал две голевые передачи и довел количество набранных очков в плей-офф НХЛ за карьеру до 147. Немец сравнялся с российским форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, который занимает 10-е место по количеству очков в плей-офф среди хоккеистов, родившихся за пределами Северной Америки. Рекордсменом является финн Яри Курри (233 очка).
"Анахайм" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет также на льду "Дакс" в ночь на 27 апреля по московскому времени.
ХоккейСпортСеверная АмерикаМикаэль ГранлундМейсон МактавишВасилий ПодколзинАнахайм ДаксЭдмонтон ОйлерзВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала