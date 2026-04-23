Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Сельтой" - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
00:54 23.04.2026
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Сельтой"

Гол Ямаля с пенальти помог "Барселоне" обыграть "Сельту" в матче Примеры

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Барселона" одержала победу над "Сельтой" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 40-й минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти, после чего упал на газон и попросил замену из-за повреждения. Травму по ходу встречи также получил защитник каталонцев Жуан Канселу.
Чемпионат Испании по футболу
22 апреля 2026 • начало в 22:30
Завершен
Барселона
1 : 0
Сельта
40‎’‎ • Ламин Ямаль (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В конце первого тайма матч был приостановлен более чем на 15 минут для оказания медицинской помощи болельщику на трибуне. Как сообщает Mundo Deportivo, у фаната произошла остановка сердца, его доставили в больницу.
"Барселона", набрав 82 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на 9 очков за шесть туров до конца чемпионата Испании. "Сельта" с 44 баллами занимает седьмое место.
В следующем матче "Барселона" 25 апреля сыграет в гостях с "Хетафе", днем позднее "Сельта" на выезде встретится с "Вильярреалом".
