"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" и возглавил таблицу АПЛ - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
23:59 22.04.2026 (обновлено: 00:24 23.04.2026)
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" и возглавил таблицу АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • «Манчестер Сити», набрав 70 очков, обошел «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" одержал победу над "Бернли" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бернли завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на пятой минуте забил Эрлинг Холанд.
"Манчестер Сити", набрав 70 очков, обошел "Арсенал" (70) и возглавил турнирную таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ). "Бернли" с 20 баллами занимает предпоследнее, 19-е место. Команда досрочно вылетела во второй по силе дивизион вслед за "Вулверхэмптоном".
В другом матче "Борнмут" дома сыграл вничью с "Лидсом" - 2:2.
