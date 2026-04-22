Рейтинг@Mail.ru
"Интер" вырвал победу над "Комо" и вышел в финал Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:42 22.04.2026
"Интер" вырвал победу над "Комо" и вышел в финал Кубка Италии

"Интер" обыграл "Комо" и вышел в финал Кубка Италии по футболу

© Соцсети ФК "Интер"Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Соцсети ФК "Интер"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Интер» победил «Комо» со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Кубка Италии и вышел в финал турнира.
  • В финале «Интер» сыграет с победителем встречи между «Лацио» и «Аталантой».
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Интер" одержал победу над "Комо" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хакан Чалханоглу (69-я и 86-я минуты), мяч также забил Петар Сучич (89). У "Комо" отличились Мартин Батурина (32) и Люка да Кунья (48). Первый матч в Комо закончился ничьей со счетом 0:0.
Кубок Италии
21 апреля 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Интер М
:
Комо
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале "Интер" 13 мая сыграет с победителем встречи между "Лацио" и "Аталантой". Действующим обладателем трофея является "Болонья".
ФутболСпортМиланХакан ЧалханоглуЛюка да КуньяКомоЛациоИнтерКубок Италии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    22.04 19:00
    Ротор
    Родина
  • Футбол
    22.04 19:45
    Локомотив
    Зенит
  • Футбол
    22.04 19:45
    Динамо Москва
    Рубин
  • Футбол
    22.04 20:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    22.04 21:00
    Реал Сосьедад
    Хетафе
  • Футбол
    22.04 21:45
    Байер
    Бавария
  • Футбол
    22.04 22:00
    Бернли
    Манчестер Сити
  • Футбол
    22.04 22:30
    Барселона
    Сельта
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала