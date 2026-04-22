"Интер" вырвал победу над "Комо" и вышел в финал Кубка Италии

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Интер" одержал победу над "Комо" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира.

Встреча в Милане завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хакан Чалханоглу (69-я и 86-я минуты), мяч также забил Петар Сучич (89). У "Комо" отличились Мартин Батурина (32) и Люка да Кунья (48). Первый матч в Комо закончился ничьей со счетом 0:0.