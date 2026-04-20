Лэмпарда признали лучшим тренером сезона в Чемпионшипе - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
01:56 20.04.2026 (обновлено: 01:57 20.04.2026)
Лэмпарда признали лучшим тренером сезона в Чемпионшипе

Лэмпарда признали лучшим тренером второго по силе дивизиона Англии по футболу

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Выведший "Ковентри Сити" в Английскую премьер-лигу (АПЛ) после 25-летнего перерыва Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером сезона во втором по силе футбольном дивизионе чемпионата Англии, сообщается на официальной странице соревнования в соцсети X.
"Ковентри" в пятницу сыграл вничью с "Блэкберном" со счетом 1:1, благодаря чему досрочно гарантировал себе как минимум второе место и возвращение в АПЛ впервые с сезона-2000/01. В воскресенье возглавляющий "небесно-голубых" Лэмпард получил приз лучшему тренеру сезона в Чемпионшипе.
Лэмпарду 47 лет, он возглавил "Ковентри" в ноябре 2024 года. До этого англичанин тренировал "Дерби Каунти", "Челси" и "Эвертон".
Большую часть футбольной карьеры Лэмпард провел в "Челси", в составе которого он стал трехкратным чемпионом АПЛ, выиграл четыре Кубка Англии, два Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
