Лэмпарда признали лучшим тренером сезона в Чемпионшипе

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Выведший "Ковентри Сити" в Английскую премьер-лигу (АПЛ) после 25-летнего перерыва Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером сезона во втором по силе футбольном дивизионе чемпионата Англии, сообщается на официальной странице соревнования в соцсети X.